"Валить з небес": військові оснащують звичайні дрони кулеметами та гранатометами (фото)

Розвідники із Закарпаття планують зібрати мініфлот із п'яти ударних БПЛА для проведення спецоперації проти російської армії.

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Добровольчий розвідувальний батальйон "Сонечко" із Закарпатської області створює ударні дрони, оснащені кулеметами та гранатометами. Про це закарпатський журналіст Павло Федака повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Українські фахівці вже кілька місяців переробляють готові безпілотники, прикріплюючи до них стрілецьку зброю. Перший експериментальний прототип уже показав себе у справі — його модифікація коштувала 80 тис. грн.

[ + – ] Модифікований дрон зі зброєю Фото: Facebook

"Дрон валить з кулемета з небес і скидає зверху потужні блискавки-громовиці, надані нашими західними партнерами", — заявив Павло.

Найближчим часом вони планують модифікувати ще 4 дрони, отримані від Закарпатської обласної військової адміністрації та Чопської міськради. БПЛА збираються випускати серійно, тому виробник зможе зменшити собівартість із 80 тис. грн до 60 тис. грн за одиницю.

[ + – ] Комбат ДРБ "Сонечко" поряд із мультикоптерами Фото: Facebook [ + – ] Багатоцільові коптери, отримані ДРБ "Сонечко" від Чопської громади Фото: Facebook

У жовтні писали, що українські інженери прикріпили кулемет до октокоптера. За словами розробників, така літальна турель зі стабілізатором зможе боротися з дронами-камікадзе Shahed-136. Зовні літальний апарат схожий на те, що продемонстрував ДРБ "Сонечко".

У серпні з'явилася інформація, що в Ірані випустили безпілотник Karrar, оснащений шестиствольним кулеметом Akhgar калібру 7,62 мм. За словами джерел, можливості конструкції випробували під час навчань. У мережі навіть з'явилося відео, проте воно є досить низькою якістю.