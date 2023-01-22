Весна и начало лета будут решающими в войне с Россией, – ГУР

По словам такого-то и такого-то, самые тяжелые бои будут там-то. А новое наступление на Киев с Беларуси что будет маловероятным

Related video

Весна и начало лета будут решающими в войне с Россией. Если запланированное на это время наступление РФ провалится, то это станет крахом и России, и Путина. Так заявил в интервью изданию Delfi заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий считает, что решающие и очень тяжелые бои будут происходить на территории двух областей – Донецкой и Луганской. В то же время представитель ГУР Украины считает маловероятным новое наступление ВС РФ со стороны Беларуси на Киев. Также маловероятны и активные наступательные действия россиян на юге Украины, где РФ больше интересует защита Крыма.

По словам Скибицкого, когда пройдет весна и лето, то может быть, можно уже будет начать вести разговоры об окончании войны. Что касается вероятности окончания войны в 2023 году, Скибицкий заявил, что так далеко заглянуть невозможно и нужно, чтобы прошел этот первый этап военных действий, а именно весной и летом.

"Уже видно куда идет эта война. Произошла смена военного руководства в России, прошел первый этап мобилизации в РФ, происходит перегруппировка российской армии. Но мы считаем, что основные боевые действия будут происходит в Донецкой и Луганской областях", — заявил Скибицкий.

Также в рамках интервью, представитель ГУР Украины заявил о том, что ВС РФ уже в феврале или в марте попытаются пойти в наступление с целью взять под полный контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области. Скибицкий считает, что новая волна мобилизации в России позволит сформировать дополнительные батальоны.

Также, по словам Скибицкого, в руководстве России замечены большие разногласия, а руководителя Группы Вагнера Пригожина попытаются убрать.

Еще Скибицкий считает, что, если бы Путина лечили российские врачи, то война давно бы закончилась. А так он находится под присмотром лучших западных медиков.

Как уже писал Фокус, по словам главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в 2023 году вытеснить ВС РФ из Украины военным путем будет сложно.

Фокус уже писал о том, что в Министерстве обороны Украины ответили СМИ на скандал с закупкой питания для бойцов ВСУ. Оборонное ведомство заявило – информацию распространяют с признаками манипуляций. Тем не менее, там анонсировали проведение заседания соответствующего комитета Верховной Рады с участием представителей НАБУ и ГБР.