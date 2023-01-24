Відпочинок скасовується: у РНБО заборонили чиновникам залишати Україну з особистими цілями

До списку держслужбовців, яким не можна залишати Україну поза службовими цілями, потрапили міністри та народні депутати, а також судді КСУ.

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Під час вечірнього звернення президента України Володимир Зеленський заявив, що у Раді нацбезпеки ухвалили рішення щодо поїздок чиновників за кордон в особистих цілях. Так, тепер низка державних службовців не зможе покинути країну не з робочих причин. Про це президент написав у себе в Telegram.

Повідомляється, що рішення стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних рівнів місцевої влади.

"Хочуть відпочивати зараз — відпочиватимуть поза державною службою. За кордон їздити на відпочинок або з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", — зазначив глава держави.

Крім того, на сайті президента з'явився указ, в якому перераховується, кому конкретно не можна залишати Україну в особистих цілях:

членам Кабінету міністрів, першим заступникам та заступникам міністрів, керівникам центральних органів виконавчої влади, їх першим заступникам та заступникам,

керівнику Офісу президента та його заступникам, керівникам інших допоміжних органів та служб, утворених президентом, та їх заступникам,

голові СБУ, його першому заступнику та заступникам,

голові та членам Національної ради з питань телебачення та радіомовлення,

голові та членам Рахункової палати,

голові та членам ЦВК, головам та членам інших державних колегіальних органів,

секретареві РНБО, його першим заступникам та заступникам,

народним депутатам,

уповноваженому ВРУ та його представникам,

голові Нацбанку, його першому заступнику та заступникам,

постпреду президента в Автономної республіки Крим та його заступникам,

главам місцевих державних адміністрацій, їх першим заступникам та заступникам,

суддям КСУ, суддям, прокурорам, керівникам інших державних органів та їх заступникам, а також керівникам структурних підрозділів держорганів, працівникам, заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування

Також в указі йдеться, що Служба безпеки України має переконатися у законності дій Міністерства розвитку громад та обласних адміністрацій щодо виїзду громадян до інших країн. Також головнокомандувач ЗСУ має забезпечити неухильне дотримання вимог законодавства під час розв'язання питань щодо перетину кордону.

Раніше Фокус писав, що РНБО ввела санкції проти 22 громадян РФ. До списку потрапили представники РПЦ. За словами Зеленського, вони підтримують терор та геноцид українців.

Ще нагадаємо, що секретар РНБО Данилов розповів про стратегію РФ на 2023 рік. За його словами, Путін і надалі намагатиметься завдати Україні військової поразки. При цьому завдання "максимум" для нього – прорив нашої оборони на півдні країни.

Також повідомлялося, що Зеленський затвердив санкції РНБО проти 198 російських культурних діячів. Активи деяких росіян та громадян України, які мешкають на території РФ і відкрито підтримують війну проти України, заблокують на 10 років.