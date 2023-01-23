"Підтримують терор і геноцид": РНБО ввела санкції проти 22 громадян РФ, — Зеленський

До списку потрапили представники РПЦ. За словами Зеленського, вони підтримують терор та геноцид українців.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про запровадження санкцій проти 22 громадян Російської Федерації. Про це заявив президент у себе в Telegram.

За його словами, рішення було ухвалене Радою національної безпеки.

"Рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо та посилюємо. Запроваджено санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику", — сказано в повідомленні.

В силу було введено рішення щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), про що йдеться на сайті президента України. Так, у РНБО вирішили застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи до фізичних осіб згідно з додатком.

До списку людей, що потрапили під санкції, входять представники Російської православної церкви. Серед них керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Алфєєв), його заступник протоієрей Балашов Миколай, архієпископ Сиктивкарський та Комі-Зирянський РПЦ Павло Волчков, православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов'я, доктор богослов'я, доктор богослов'я, доктор богослов'я, доктор богослов'я, доктор богослов'я.

Позиція РПЦ про російське вторгнення в Україну

9 березня 2022 року патріарх РПЦ Кирило заявив, що українці та росіяни – це один народ. За його словами, Росія та Україна — одна країна, а Захід нібито нацьковує українців убивати росіян, щоби розділити їх, і для цього дає українцям зброю. Також він говорив, що Україна нібито знищувала "народ Донбасу", а також нав'язувала йому гей-паради.

Раніше Фокус писав, що патріарха РПЦ Кирила не пустили на територію Євросоюзу. Глава РПЦ поскаржився, що його не пускають до Євросоюзу, а з його церквою на Заході не хочуть мати справу.

Також повідомлялося, що представники УПЦ МП намагалися зірвати службу Єпіфанія у Лаврі. За даними журналістів, останній випадок стався під час літургії з нагоди Водохреща. Охоронці митрополита затримали на території Лаври семінариста Української православної церкви Московського патріархату.

Ще нагадаємо, що в Україні можуть заборонити УПЦ МП через зв'язки з Росією. За словами представника Кабміну у парламенті Тараса Мельничука, документ передбачає заборону діяльності релігійних організацій із центром управління у Москві.