Зеленка замість причастя: УПЦ МП намагалися зірвати службу Епіфанія у Лаврі, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, останній випадок стався під час літургії з нагоди Водохреща. Охоронці митрополита затримали на території Лаври семінариста Української православної церкви Московського патріархату.

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19 січня охорона митрополита Епіфанія затримала у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі семінариста Української православної церкви (Московського патріархату), який хотів перешкодити службі. Про це пише LB.ua із посиланням на слова очевидців.

Про те, що семінарист намагався здійснити провокацію, він під час розмови зізнався охоронцям. Водночас у пояснювальній записці він написав, що прийшов "просто погуляти". Затриманого передали до рук поліції.

[ + – ] Паспорт затриманого у Лаврі Фото: LB.ua

Зазначимо, що 19 січня у Свято-Успенському соборі відбулася літургія з нагоди Хрещення Господнього, яку вів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Повідомляється, що це не перший випадок, коли представники УПЦ МП намагалися зірвати церковну службу. Так, на Різдво 7 січня охорона митрополита затримала чоловіка, який намагався вилити зеленку в чашу для причастя.

Чому ПЦУ веде службу у Києво-Печерській лаврі?

7 січня на Різдво за юліанським календарем предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній провів службу у Києво-Печерській Лаврі. Вона відбулася у головному храмі монастиря — Успенському соборі. Донедавна у ньому служити мали право лише представники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Цьому передувало те, що 28 грудня 2022 року з'явилася інформація, що керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" відмовилося продовжувати договори з УПЦ Московського патріархату про оренду Успенського собору та Трапезної церкви у 2023 році. УПЦ почала скаржитися президенту та Кабміну на порушення прав монастиря та парафіян.

6 січня УПЦ Московського патріархату влаштувала скандал, заявивши, що Епіфанія не має права служити в Успенському соборі. Вони назвали богослужіння ПЦУ спробою захоплення.

Пізніше гендиректор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Олександр Рудик підтвердив, що ПЦУ отримало дозвіл на проведення богослужіння в Успенському соборі від Міністерства Культури. За його словами, ще 5 січня ПЦУ не мав дозволу, проте пізніше його підписала заступниця міністра культури Катерина Чуєва.

Докладніше про те, як ділять Києво-Печерську Лавру Фокус писав у своєму матеріалі.

Нагадаємо, 19 січня повідомлялося про те, що проти Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя відкрили кримінальне провадження. У Генпрокуратурі повідомили, що священнослужитель назвав Митрополита Епіфанія "бісом", а створення ПЦУ "гидотою".

У той же день стало відомо, що Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, спрямований на заборону діяльності у країні релігійних організацій із центром управління у Росії.