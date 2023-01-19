Намагався розпалити ворожнечу: проти Митрополита УПЦ МП порушили кримінальну справу (документ)

У Генпрокуратурі повідомили, що священнослужитель назвав Митрополита Епіфанія "бісом", а створення ПЦУ "мерзенністю".

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Проти Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя порушили кримінальну справу. Про це написав у себе в Telegram народний депутат України Ярослав Юрчишин.

За його словами, Лебідь під час однієї з проповідей уживав слова, які можуть посіяти розбрат серед вірян. З ним погодилась і Генеральна прокуратура України.

Юрчишин процитував Лебедя, який назвав Митрополита ПЦУ Епіфанія "бісом":

"Успенський собор віддали розкольнику та самосвят. Розкольник — це Філарет, самосвят — Епіфаній. Мені кажуть згадати Епіфанія. Кого — сущого диявола? Розкольника? Уся "мерзенність" почалась з Філарета. Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, убивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс усе мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на Церкву".

Також Митрополит УПЦ МП заявив, що ПЦУ — це група бандитів, які хочуть "знищити Олександра Невського", а також нібито відволікти всіх вірян від Ісуса Христа.

У заяві Генпрокуратури сказано, що проти Митрополита Павла Лебедя було порушено кримінальну справу в зв'язку з його словами, спрямованими на розпалювання ворожнечі та ненависті між вірянами УПЦ МП та ПЦУ.

[ + – ] Проти Павла Лебедя порушили кримінальну справу

Раніше Фокус писав, що в NYT заявили, що священик УПЦ МП з Лисичанська виявився шпигуном окупантів. За інформацією журналістів, Андрій Павленко відвідував поранених українських солдат у шпиталі, а потім передавав інформацію про них своїм російським кураторам. Також священик створював для окупантів "розстрільні списки".

Також нагадаємо, що СБУ заявила, що митрополит УПЦ МП із Вінницької області постане перед судом. Служба безпеки заявляє, що зібрала незаперечні докази провини єпископа Іонафана. Відомство вважає, що архієрей Тульчинської та Брацлавської єпархії поширював серед вірян проросійські пропагандистські матеріали.

Ще повідомлялося, що президент Зеленський припинив українське громадянство 13 священиків УПЦ МП. За даними журналістів, указ зокрема стосується митрополита Іонафана, підозрюваного в держзраді. Надалі представників духовенства можуть депортувати з країни.