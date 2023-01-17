Вказував, кого вбити: священник УПЦ МП із Лисичанська виявився шпигуном окупантів, — NYT

За інформацією журналістів, Андрій Павленко відвідував поранених українських солдатів у шпиталі, а потім передавав інформацію про них своїм російським кураторам. Також священник створював для окупантів "розстрільні списки".

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Настоятель Українського православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Андрій Павленко, якого Україна у грудні 2022 року обміняла на захопленого російськими окупантами громадянина США, вказував російським військовим, кого із священиків Православної церкви України (ПЦУ) треба вбити. Про це повідомляє The New York Times.

Медіа пише про те, що з початком повномасштабної війни в Україні Павленко залишився зі своєю паствою в Лисичанську і навіть відвідав госпіталь, щоб нібито помолитися з пораненими воїнами.

Але насправді, згідно з судовими протоколами, Андрій Павленко співпрацював із російськими військовими. Він фактично брав участь у вбивствах українських солдатів та активістів. У тому числі й священнослужителів ПЦУ.

Зокрема видання опублікувало витяги з листування настоятеля зі своїми кураторами з РФ.

"На півночі їх (українських військових, — ред.) близько 500, з мінометним взводом, п'ятьма бронетранспортерами та трьома танками", — писав священник російському офіцеру в березні 2022 року, коли російська армія обстрілювала Сєвєродонецьк.

Крім того, Андрій Павленко відвідував поранених українських солдатів у шпиталі. Місцеві жителі бачили, як після таких візитів священник ходив вулицею та розмовляв з кимось по мобільному телефону.

Також Павленко складав для російських окупантів списки тих людей, яких, на його думку, треба було вбити.

"Духовний наставник націоналістичних загонів та української армії в Луганській області", — йшлося у записці Павленка російським військовим від 15 березня. Проросійський настоятель наполягав на тому, що цей священник має бути вбитий.

У ще одній записці російським кураторам Павленко писав уже про іншого священнослужителя ПЦУ, рідний брат якого виконував на той час бойові завдання на фронті.

"Я думаю, що нам потрібно покінчити і з ним тому, що він не наш хлопець", — йшлося у записці.

Нагадаємо, 14 грудня 2022 року Україна обміняла проросійського священика на громадянина США. Священнослужителя було засуджено в Україні до 12 років позбавлення волі за те, що здавав російським військовим позиції ЗСУ.

Фокус також писав, що наприкінці листопада 2022 року секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП застали у ліжку з неповнолітнім. Крім того, на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ знайшли пропагандистську літературу та документи російських військових, які окупували територію України.