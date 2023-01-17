Указывал, кого убить: священник УПЦ МП из Лисичанска оказался шпионом оккупантов, — NYT

По информации журналистов, Андрей Павленко посещал раненых украинских солдат в госпитале, а потом передавал информацию о них своим российским кураторам. Также священник создавал для оккупантов "расстрельные списки".

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Настоятель Украинский православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Андрей Павленко, которого Украина в декабре 2022 года обменяла на захваченного российскими оккупантами гражданина США, указывал российским военным, кого из священников Православной церкви Украины (ПЦУ) нужно убить. Об этом сообщает The New York Times.

Медиа пишет о том, что с началом полномасштабной воны в Украине Павленко остался со своей паствой в Лисичанске и даже посетил госпиталь, чтобы якобы помолиться с ранеными воинами.

Но на самом деле, согласно судебным протоколам, Андрей Павленко сотрудничал с российскими военными. Он фактически принимал участие в убийствах украинских солдат и активистов. В том числе, и священнослужителей ПЦУ.

В честности издание опубликовала выдержки из переписки настоятеля со своими кураторами из РФ.

"На севере их (украинских военных, — ред.) около 500, с минометным взводом, пятью бронетранспортерами и тремя танками", — писал священник российскому офицеру в марте 2022 года, когда российская армия обстреливала Северодонецк.

Кроме того, Андрей Павленко посещал раненых украинских солдат в госпитале. Местные жители видели, как после таких визитов священник ходил по улице и разговаривал с кем-то по мобильному телефону.

Также Павленко составлял для российских оккупантов списки тех людей, которые, по его мнению нужно было убить.

"Духовный наставник националистических отрядов и украинской армии в Луганской области", — говорилось в записке Павленко российским военным от 15 марта. Пророссийский настоятель настаивал на том, что этот священник должен быть убит.

В еще одной записке российским кураторам Павленко писал уже о другом священнослужителе ПЦУ, родной брат которого выполнял в то время боевые задания на фронте.

"Я думаю, что нам нужно покончить и с ним, так как он не наш парень", — говорилось в записке.

Напомним, 14 декабря 2022 года Украина обменяла пророссийского священника на гражданина США. Священнослужитель был приговорен в Украине до 12 лет лишения свободы за то, что сдавал российским военным позиции ВСУ.

Фокус также писал, что в конце ноября 2022 года секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП застали в постели с несовершеннолетним. Кроме того, на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ нашли пропагандистскую литературу и документы российских военных, которые оккупировали территории Украины.