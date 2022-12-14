Украина обменяла пророссийского священника на гражданина США, — ГУР (фото)

Священнослужитель, которого обменяли на гражданина США Мурекези Суэди, был приговорен в Украине до 12 лет лишения свободы за то, что сдавал российским военным позиции ВСУ.

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Украинская сторона во время обмена пленными передала РФ священника в обмен на гражданина США. Эту информацию подтвердил глава Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Сегодня россияне в своих телеграмм-каналах сообщили, что они забрали священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня гражданин США", — сказал Юсов.

Что известно о священнике, которого обменяли

Украинская сторона передала России настоятеля Лисичанского собора, протоиерея Андрея Павленко.

Он передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка. Также информировал кураторов о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам.

Служба безопасности Украины задержала злоумышленника в апреле 2022 года.

Следствие установило, что священника завербовали сотрудники ФСБ в 2014 году во время поездки Павленко в Россию.

Суд согласился с доводами прокурора и признал настоятеля виновным, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В свою очередь росСМИ написали о том, что "отец Андрей был похищен СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России".

[ + – ] Священник Андрей Павленко передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск

Кто такой гражданин США, которого обменяли на священника УПЦ МП

Гражданин США – это активист, который оставался в Херсоне, и был незаконно арестован оккупационными властями.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал его имя и фамилию. Речь идет о 35-летнем Мурекези Суэди.

Он переехал в Украину в 2020 году занимался криптовалютами.

Оккупанты увидели мужчину и решили, что это "солдат НАТО". В итоге Мурекези арестовали и судили в так называемой "ДНР" по статье "разжигание межнациональной розни".

Он был без связи шесть месяцев. О том что Мурекези все-таки жив, сообщили Александр Дрюке и Энди Хуинь, которые сидели с ним в одной тюрьме и были обменяны на кума российского президента Виктора Медведчука.

В конце октября, по словам Мурекези, его освободили из тюрьмы в Донецке, но он не смог покинуть город, поскольку документов, удостоверяющих личность, боевики ему не отдали.

В начале декабря сообщалось, что Мурекези все еще оставался в Донецке, поскольку не мог выехать без документов.

По состоянию на сейчас представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что в рамках утреннего обмена пленными между Россией и Украиной из плена действительно освобожден гражданин США.

[ + – ] Мурекези Суэди российские военные похитили в Херсоне, приняв мужчину за "наемника НАТО"

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили об очередном обмене пленными. В результате удалось освободить бойцов Вооруженных сил Украины, которые воевали на востоке страны, в том числе обороняли Бахмут Донецкой области.

Кроме того в Красном Кресте заговорили о крупном обмене военнопленными между Украиной и РФ. По словам главы организации Мирьяны Сполярич-Эггер, истории известны случаи обмена пленными в формате "всех на всех". В организации не исключают, что подобный сценарий возможен в российско-украинской войне.