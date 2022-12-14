Україна обміняла проросійського священика на громадянина США, — ГУР (фото)
Священнослужителя, якого обміняли на громадянина США Мурекезі Суеді, засудили в Україні до 12 років позбавлення волі за те, що здавав російським військовим позиції ЗСУ.
Українська сторона під час обміну полоненими передала РФ священика в обмін на громадянина США. Цю інформацію підтвердив голова управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
"Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали священика УПЦ (МП), який в Україні одержав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги у цьому контексті повернувся сьогодні громадянин США", — сказав Юсов.
Що відомо про священика, якого обміняли
Українська сторона передала Росії настоятеля Лисичанського собору, протоієрея Андрія Павленка.
Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також у районі Сєвєродонецька. Також інформував кураторів про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити опір окупаційним угрупованням.
Служба безпеки України затримала зловмисника в квітні 2022 року.
Слідство встановило, що священика завербували співробітники ФСБ у 2014 році під час поїздки Павленка в Росію.
Суд погодився з доводами прокурора та визнав настоятеля винним, призначивши йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Зі свого боку, росЗМІ написали про те, що "батька Андрія викрали СБУ за підозрою в шпигунстві на користь Росії".
Хто такий громадянин США, якого обміняли на священика УПЦ МП
Громадянин США — це активіст, який залишався у Херсоні, і був незаконно заарештований окупаційною владою.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав його ім'я та прізвище. Йдеться про 35-річного Мурекезі Суеді.
Він переїхав в Україну в 2020 році займався криптовалютами.
Окупанти побачили чоловіка і вирішили, що це "солдат НАТО". Унаслідок Мурекезі заарештували і судили у так званій "ДНР" за статтею "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".
Він був без зв'язку шість місяців. Про те, що Мурекезі таки живий, повідомили Олександр Дрюке та Енді Хуінь, які сиділи з ним в одній в'язниці та були обміняні на кума російського президента Віктора Медведчука.
Наприкінці жовтня, за словами Мурекезі, його звільнили з в'язниці в Донецьку, але він не зміг покинути місто, оскільки документів, що засвідчують особу, бойовики йому не віддали.
На початку грудня повідомлялося, що Мурекезі досі залишався в Донецьку, оскільки не міг виїхати без документів.
Станом на сьогодні представник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що в межах ранкового обміну полоненими між Росією та Україною з полону справді звільнено громадянина США.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомили про черговий обмін полоненими. Унаслідок цього вдалося звільнити бійців Збройних сил України, які воювали на сході країни, зокрема обороняли Бахмут Донецької області.
Крім того, у Червоному Хресті заговорили про великий обмін військовополоненими між Україною та РФ. За словами голови організації Мір'яни Сполярич-Еггер, історії відомі випадки обміну полоненими у форматі "всіх на всіх". В організації не заперечують, що подібний сценарій можливий у російсько-українській війні.