Україна обміняла проросійського священика на громадянина США, — ГУР (фото)

Священнослужителя, якого обміняли на громадянина США Мурекезі Суеді, засудили в Україні до 12 років позбавлення волі за те, що здавав російським військовим позиції ЗСУ.

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Українська сторона під час обміну полоненими передала РФ священика в обмін на громадянина США. Цю інформацію підтвердив голова управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали священика УПЦ (МП), який в Україні одержав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги у цьому контексті повернувся сьогодні громадянин США", — сказав Юсов.

Що відомо про священика, якого обміняли

Українська сторона передала Росії настоятеля Лисичанського собору, протоієрея Андрія Павленка.

Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також у районі Сєвєродонецька. Також інформував кураторів про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити опір окупаційним угрупованням.

Служба безпеки України затримала зловмисника в квітні 2022 року.

Слідство встановило, що священика завербували співробітники ФСБ у 2014 році під час поїздки Павленка в Росію.

Суд погодився з доводами прокурора та визнав настоятеля винним, призначивши йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Зі свого боку, росЗМІ написали про те, що "батька Андрія викрали СБУ за підозрою в шпигунстві на користь Росії".

[ + – ] Священик Андрій Павленко передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ

Хто такий громадянин США, якого обміняли на священика УПЦ МП

Громадянин США — це активіст, який залишався у Херсоні, і був незаконно заарештований окупаційною владою.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав його ім'я та прізвище. Йдеться про 35-річного Мурекезі Суеді.

Він переїхав в Україну в 2020 році займався криптовалютами.

Окупанти побачили чоловіка і вирішили, що це "солдат НАТО". Унаслідок Мурекезі заарештували і судили у так званій "ДНР" за статтею "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Він був без зв'язку шість місяців. Про те, що Мурекезі таки живий, повідомили Олександр Дрюке та Енді Хуінь, які сиділи з ним в одній в'язниці та були обміняні на кума російського президента Віктора Медведчука.

Наприкінці жовтня, за словами Мурекезі, його звільнили з в'язниці в Донецьку, але він не зміг покинути місто, оскільки документів, що засвідчують особу, бойовики йому не віддали.

На початку грудня повідомлялося, що Мурекезі досі залишався в Донецьку, оскільки не міг виїхати без документів.

Станом на сьогодні представник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що в межах ранкового обміну полоненими між Росією та Україною з полону справді звільнено громадянина США.

[ + – ] Мурекезі Суеді російські військові викрали у Херсоні, взявши чоловіка за "найманця НАТО"

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомили про черговий обмін полоненими. Унаслідок цього вдалося звільнити бійців Збройних сил України, які воювали на сході країни, зокрема обороняли Бахмут Донецької області.

Крім того, у Червоному Хресті заговорили про великий обмін військовополоненими між Україною та РФ. За словами голови організації Мір'яни Сполярич-Еггер, історії відомі випадки обміну полоненими у форматі "всіх на всіх". В організації не заперечують, що подібний сценарій можливий у російсько-українській війні.