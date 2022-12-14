Захисники Бахмута та американець: у Зеленського повідомили про черговий обмін полоненими (відео)

Офіцери, рядові та сержанти ЗСУ, які воювали на Донбасі, повертаються додому. Також Україна одержала тіла чотирьох загиблих, повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

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Відбувся черговий обмін полоненими між українською та російською сторонами. Внаслідок цього вдалося звільнити бійців Збройних Сил України, які воювали на сході країни, зокрема обороняли Бахмут Донецької області. Також Києву видали громадянина США та тіла загиблих. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні Бахмута, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", — заявив голова ОП.

За словами Єрмака, вдалося також звільнити громадянина США Мурекезі Суеді, який під час війни допомагав українцям. Про іноземця відомо, що його затримали 10 червня війська РФ під час окупації Херсона, де він проживав понад три роки. Американець та його близькі стверджують, що він не брав участі у бойових діях. Наприкінці жовтня, за словами Мурекезі, його звільнили з в'язниці в Донецьку, але він не зміг залишити тимчасово окуповане місто, оскільки йому не віддали документи, що засвідчують особу.

Крім цього, Україні повернули тіла чотирьох загиблих.

"Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Вдячний всій команді, але попереду ще багато роботи. Працюємо", — додав голова ОП.

Нагадаємо, нещодавно росЗМІ довелося видалити інтерв'ю з російським військовим Михайлом Радигіним, звільнили з полону в Україні в рамках обміну. Чоловік розповідав, що українська сторона дотримується Женевської конвенції, забезпечувала триразове харчування та видавала предмети гігієни, а в Москві росіяни допитували його у казармі протягом трьох тижнів.

Також ми писали про те, як на початку грудня з російського полону вдалося повернути 60 українських військових.