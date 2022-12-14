Защитники Бахмута и американец: у Зеленского сообщили об очередном обмене пленными (видео)

Офицеры, рядовые и сержанты ВСУ, воевавшие на Донбассе, возвращаются домой. Также Украина получила тела четырех погибших, сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Related video

Состоялся очередной обмен пленными между украинской и российской сторонами. В результате удалось освободить бойцов Вооруженных сил Украины, которые воевали на востоке страны, в том числе обороняли Бахмут Донецкой области. Также Киеву выдали гражданина США и тела погибших. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои", — заявил глава ОП.

По словам Ермака, удалось также освободить гражданина США Мурекези Суэди, который в ходе войны помогал украинцам. Об иностранце известно, что он был задержан 10 июня войсками РФ во время оккупации Херсона, где он проживал более трех лет. Американец и его близкие утверждают, что он не участвовал в боевых действиях. В конце октября, по словам Мурекези, его освободили из тюрьмы в Донецке, но он не смог покинуть временно оккупированный город, так как ему не отдали документы, удостоверяющие личность.

Кроме этого Украине вернули тела четырех погибших.

"Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще много работы. Работаем", — добавил глава ОП.

Напомним, недавно росСМИ пришлось удалить интервью с российским военным Михаилом Радыгиным, который был освобожден из плена в Украине в рамках обмена. Мужчина рассказывал, что украинская сторона соблюдает Женевскую конвенцию, обеспечивала трехразовое питание и выдавала предметы гигиены, а в Москве россияне допрашивали его в казарме на протяжении трех недель.

Также мы писали о том, как в начале декабря из российского плена удалось вернуть 60 украинских военных.