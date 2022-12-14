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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Защитники Бахмута и американец: у Зеленского сообщили об очередном обмене пленными (видео)

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Фото: Офис президента | Произошел очередной обмен пленными между Украиной и РФ

Офицеры, рядовые и сержанты ВСУ, воевавшие на Донбассе, возвращаются домой. Также Украина получила тела четырех погибших, сообщил глава ОП Андрей Ермак.

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Состоялся очередной обмен пленными между украинской и российской сторонами. В результате удалось освободить бойцов Вооруженных сил Украины, которые воевали на востоке страны, в том числе обороняли Бахмут Донецкой области. Также Киеву выдали гражданина США и тела погибших. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои", — заявил глава ОП.

По словам Ермака, удалось также освободить гражданина США Мурекези Суэди, который в ходе войны помогал украинцам. Об иностранце известно, что он был задержан 10 июня войсками РФ во время оккупации Херсона, где он проживал более трех лет. Американец и его близкие утверждают, что он не участвовал в боевых действиях. В конце октября, по словам Мурекези, его освободили из тюрьмы в Донецке, но он не смог покинуть временно оккупированный город, так как ему не отдали документы, удостоверяющие личность.

Обмен пленными Fullscreen
Обмен пленными Fullscreen
Обмен пленными Fullscreen
Обмен пленными
Обмен пленными
Обмен пленными

Кроме этого Украине вернули тела четырех погибших.

"Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще много работы. Работаем", — добавил глава ОП.

Напомним, недавно росСМИ пришлось удалить интервью с российским военным Михаилом Радыгиным, который был освобожден из плена в Украине в рамках обмена. Мужчина рассказывал, что украинская сторона соблюдает Женевскую конвенцию, обеспечивала трехразовое питание и выдавала предметы гигиены, а в Москве россияне допрашивали его в казарме на протяжении трех недель.

Также мы писали о том, как в начале декабря из российского плена удалось вернуть 60 украинских военных.