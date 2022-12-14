"Всіх на всіх": у Червоному Хресті заговорили про великий обмін військовополоненими між Україною та РФ

За словами голови організації Мір'яни Сполярич-Еггер, історії відомі випадки обміну полоненими у форматі "всіх на всіх". У Червоному Хресті не заперечують, що подібний сценарій можливий у російсько-українській війні.

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У Міжнародній організації Червоний Хрест допускають можливість обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх" між Україною та Російською Федерацією. Про це заявила голова Комітету Мір'яна Сполярич-Еггер під час виступу перед журналістами, пише Sky News.

"Щодо обміну "всіх на всіх" це траплялося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському міжнародному конфлікті. Тож цю можливість, безумовно, можна використати сторонами", — повідомила Мір'яна Сполярич-Еггер.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна не бачить, щоб Міжнародний Комітет Червоного Хреста проводив роботу із захисту українських військовополонених. Зокрема, йдеться про тих, кого тримають у колонії окупованої Оленівки.

Голова ОП поспілкувався з Мір'яною Сполярич-Еггер і закликав представників Червоного Хреста вирушити на контактну лінію разом з українською делегацією, щоб домогтися інспекції стану українських військовополонених в Оленівці.

"На жаль, Червоний Хрест не просто зазнає порушення росіянами всіх норм міжнародного права, а й робить це мовчки", — сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста не з'явилася на лінію розмежування, де на них чекав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець з українськими народними депутатами та представниками Офісу президента.

Ще Фокус писав про те, що Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими. Серед звільнених — офіцери, рядові та сержанти ЗСУ, які воювали на Донбасі. Глава ОП також згадає, що Україна отримала тіла чотирьох загиблих.