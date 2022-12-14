"Всех на всех": в Красном Кресте заговорили о крупном обмене военнопленными между Украиной и РФ

По словам главы организации Мирьяны Сполярич-Эггер, истории известны случаи обмена пленными в формате "всех на всех". В Красном Кресте не исключают, что подобный сценарий возможен в российско-украинской войне.

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В Международной организации Красный Крест допускают возможность обмена военнопленными по формуле "всех на всех" между Украиной и Российской Федерацией. Об этом заявила председатель Комитета Мирьяна Сполярич-Эггер во время выступления перед журналистами, пишет Sky News.

"В отношении обмена "все на всех" это случалось в прошлом, это известная практика, и это может произойти и в российско-украинском международном конфликте. Так что эта возможность, безусловно, может быть использована сторонами", — сообщила Мирьяна Сполярич-Эггер.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина не видит, чтобы Международный Комитет Красного Креста проводил работу по защите украинских военнопленных. В частности, речь идет о тех, кого содержат в колонии оккупированной Еленовки.

Председатель ОП пообщался с Мирьяной Сполярич-Эггер и призвал представителей Красного Креста отправиться на контактную линию вместе с украинской делегацией чтобы добиться инспекции состояния украинских военнопленных в Еленовке.

"К сожалению, Красный Крест не просто терпит нарушение россиянами всех норм международного права, но и делает это молча", — заключил Андрей Ермак.

Напомним, что делегация Международного Комитета Красного Креста не явилась на линию разграничения, где их ожидал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец с украинскими народными депутатами и представителями Офиса президента.

Еще Фокус писал о том, что Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными. Среди освобожденных числятся офицеры, рядовые и сержанты ВСУ, воевавшие на Донбассе. Глава ОП также упомянут о том, что Украина получила тела четырех погибших.