Пытался разжечь вражду: против Митрополита УПЦ МП открыли уголовное дело (документ)

В Генпрокуратуре сообщили, что священнослужитель назвал Митрополита Епифания "бесом", а создание ПЦУ "мерзостью".

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Против Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя открыли уголовное дело. Об том написал у себя в Telegram народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

По его словам, Лебедь во время одной из проповедей употребил слова, которые могут посеять раздор среди верующих. С ним согласилась и Генеральная прокуратура Украины.

Юрчишин процитировал Лебедя, который назван Митрополита ПЦУ Епифания "бесом":

"Успенский собор отдали раскольнику и самосвят. Раскольник — это Филарет, самосвят — Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого – сущего беса? Раскольника? Вся "мерзость" началась с Филарета. Сегодня "властные Ироды" отвергают Христа, убивают не 14 тыс. младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали "гонение" на Церковь".

Также Митрополит УПЦ МП заявил, что ПЦУ – это группа бандитов, которые хотят "уничтожить Александра Невского", а также якобы отвлечь всех верующих от Иисуса Христа.

В заявлении Генпрокуратуры сказано, что против Митрополита Павла Лебедя было возбуждено уголовное дело в связи с его словами, которые направлены на разжигание вражды и ненависти между верующими УПЦ МП и ПЦУ.

[ + – ] Против Павла Лебедя открыли уголовное дело

Ранее Фокус писал, что в NYT заявили, что священник УПЦ МП из Лисичанска оказался шпионом оккупантов. По информации журналистов, Андрей Павленко посещал раненых украинских солдат в госпитале, а потом передавал информацию о них своим российским кураторам. Также священник создавал для оккупантов "расстрельные списки".

Также напомним, что СБУ заявила, что митрополит УПЦ МП из Винницкой области предстанет перед судом. Служба безопасности заявляет, что собрала неопровержимые доказательства вины епископа Ионафана. Ведомство считает, что архиерей Тульчинской и Брацлавской епархии распространял среди верующих пророссийские пропагандистские материалы.

Еще сообщалось, что президент Зеленский приостановил украинское гражданство 13 священников УПЦ МП. По данным журналистов, указ, в частности, касается митрополита Ионафана, подозреваемого в госизмене. В будущем представителей духовенства могут депортировать из страны.