В УПЦ МП заявили, що митрополит Епіфаній не має права служити в Успенському соборі (відео)

Під час зустрічі представників УПЦ та керівництва заповідника "Києво-Печерська лавра" з'ясувалося, що з боку ПЦУ жодних звернень щодо проведення богослужіння на Різдво не було.

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Ієрархи УПЦ МП стверджують, що предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній не має права відправляти різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, оскільки від керівництва заповідника не надходило відповідного дозволу. Про це повідомив 5 січня Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У публікації сказано, що 5 січня відбулася зустріч священноначалля та братії Лаври з в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександром Рудиком, під час якої чиновник заявив, що з приводу здійснення богослужіння на Різдво до нього ніхто з ПЦУ не звертався.

"Жодних звернень про використання Успенського собору та Трапезного храму для проведення богослужінь з боку "ПЦУ" не надходило, також до заповідника не надходило і жодних розпоряджень з цього приводу", — йдеться у повідомленні.

Також Рудику невідомо про наміри представників ПЦУ перебувати 7 січня в Успенському соборі, тому підтвердити інформацію про проведення богослужіння він не може.

Крім цього, в УПЦ послалися на слова міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, який 27 січня 2022 року заявив, що під час перевірки будівель Лаври членами урядової комісії здійснення в них богослужінь виключається. Проте слід зазначити, що комісія, на роботу якої посилаються священнослужителі, 5 січня завершила процедуру передачі Успенського собору та Трапезної церкви в Києво-Печерській Лаврі державі, про що і повідомив Ткаченко.

У зв'язку з цим в УПЦ заявили, що анонсоване на сайті ПЦУ різдвяне богослужіння є спробою силового захоплення Успенського собору "шляхом шантажу та введення в інформаційну оману суспільства".

Також УПЦ дорікнули українським ЗМІ за те, що вони розтиражували "черговий фейк від ПЦУ", не перевіривши перед цим достовірність інформації.

Нагадаємо, 4 січня пресслужба ПЦУ анонсувала різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, яке має очолити митрополит Епіфаній. У повідомленні уточнювалося, що богослужіння відбудеться після отримання відповідного дозволу.