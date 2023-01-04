Отримали дозвіл: ПЦУ проведе богослужіння на Різдво в Успенському соборі Лаври

Як розповіли у пресслужбі Православної Церкви України, служба розпочнеться 7 січня о 9-й ранку.

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Різдвяне богослужіння митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 7 січня. Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Наголошується, було отримано відповідний дозвіл. Початок богослужіння розпочнеться о 9-й ранку.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо віруючим і громадськості, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснить 7 січня 2023 року", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе богослужіння в Успенському соборі Лаври

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що УПЦ МП зобов'язали завершити богослужіння в Успенському соборі та в Трапезній церкві 31 грудня 2022 року до 21:00. Так, заповідник відмовився продовжувати договір оренди. Вже з 1 січня 2023 року храми відкрито лише для роботи спеціальної комісії.

Києво-Печерська Лавра

Києво-Печерська Лавра – київський православний монастирський комплекс, який раніше знаходився в оренді в УПМ МП. Є власністю держави, а релігійні організації користуються нею на правах оренди. Монастир був заснований у 1051 році. Внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Раніше Фокус писав, що біля Дніпра нетверезий священик УПЦ МП побився з парафіянами через пиво. Священнослужитель Сергій Резніков спочатку ображав чоловіків нецензурною лайкою, а потім скинув рясу та накинувся на них із кулаками.

Ще нагадаємо, що священика УПЦ МП у Вінниці поранили ножем, нападника затримали. Невідомий чоловік порізав настоятелю храму Антонію Ковтонюку горло. Поліція, намагаючись затримати зловмисника, поранила нападника.