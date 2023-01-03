Біля Дніпра нетверезий священник УПЦ МП побився з парафіянами через пиво (фото, відео)

Священнослужитель Сергій Резніков спочатку ображав чоловіків нецензурною лайкою, а потім скинув рясу та накинувся на них із кулаками.

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У селищі Слобожанський біля м'ясокомбінату "Ювілейний" (неподалік Дніпра) нетверезий священник УПЦ МП спочатку просив у парафіян випити пива, а потім накинувся на чоловіків із кулаками. Відео інциденту опублікували у телеграм-каналі "Дніпро Оперативний".

Група чоловіків, які поверталися із магазину, зайшли на територію храму. Там їх побачив місцевий священник. Парафіяни стверджують, що священнослужитель на той момент уже був нетверезим.

"До нас підійшов батюшка і запропонував випити з ним наше ж пиво, ми відмовили. Після чого він нас послав", — розповів один з учасників інциденту.

На кадрах відео видно, як священник женеться за групою чоловіків. Наздогнавши одного з них у червоній куртці, священнослужитель зняв рясу, відкинув її убік і почав штовхати чоловіка.

Коли він схопив парафіянина за куртку біля шиї, втрутилися очевидці. Вони відтягли чоловіка від агресивного священника. Але той не заспокоївся і почав провокувати на бійку чоловіка у синій куртці. Після цього один з очевидців заломив священнослужителю руки за спину.

Відео з нетверезим та агресивним священником швидко стало популярним в інтернеті. Батюшку навіть упізнали.

"Знайомтеся ближче: отець Сергій Резніков. Він — цілий керівник єпархіального відділу освіти Дніпропетровської єпархії УПЦ МП", — написав пастор із Дніпра Олег Лебединський на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також розмістив посилання на сторінку Резнікова у фейсбуці.

На особистій сторінці священник зі Слобожанського розміщує спільні фото з донськими козаками та фотографії того, як він обідає у місцевому барі.

[ + – ] Священник із селища Слобожанський публікує фотографії з місцевого бару, а також позує з донськими козаками [ + – ] Священник із селища Слобожанський публікує фотографії з місцевого бару, а також позує з донськими козаками

УПЦ МП поки що публічно на інцидент з нетверезим священником не відреагувала.

Однак настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександр Дедюхін на своїй сторінці у фейсбуці повідомив про те, що отець Сергій Резніков втратив посаду після п'яної бійки з парафіянами.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2022 року секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП застали у ліжку з неповнолітнім. Крім того, на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ знайшли пропагандистську літературу та документи російських військових, які окупували територію України.

А у грудні того ж року біля Києва затримали священника УПЦ МП, який пропагував "російський світ". У телефоні клірика Харківської єпархії, який їхав до Києво-Печерської Лаври, знайшли листування, в якому він називає Росію матінкою, а себе — мучеником.