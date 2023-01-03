Возле Днепра нетрезвый священник УПЦ МП подрался с прихожанами из-за пива (фото, видео)

Священнослужитель Сергий Резников сначала оскорблял мужчин нецензурной бранью, а после скинул рясу и набросился на них с кулаками.

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В поселке Слобожанский возле мясокомбината "Юбилейный" (неподалеку Днепра) нетрезвый священник УПЦ МП сначала просил у прихожан выпить пива, а потом набросился на мужчин с кулаками. Видео инцидента опубликовали в Телеграм-канале "Днепр Оперативный".

Группа мужчин, которые возвращались из магазина, зашли на территорию храма. Там их увидел местный священник. Прихожане утверждают, что священнослужитель на тот момент уже был нетрезвым.

"К нам подошел батюшка и предложил выпить с ним наше же пиво, мы отказали. После чего он нас послал" , — рассказал один из участников инцидента.

В свою очередь на кадрах видео видно, как священник гонится за группой мужчин. Догнав одного из них в красной куртке, священнослужитель снял рясу, отбросил ее в сторону и начал толкать мужчину.

Когда он схватил прихожанина за куртку возле шеи, вмешались очевидцы. Они оттащили мужчину от агрессивного священника. Но тот не успокоился и начал провоцировать на драку мужчину в синей куртке. После этого один из очевидцев заломил священнослужителю руки за спину.

Видео с нетрезвым и агрессивным священником быстро стало популярным в интернете. Батюшку даже опознали.

"Знакомьтесь поближе: отец Сергий Резников. Он — целый руководитель епархиального отдела образования Днепропетровской епархии УПЦ МП", — написал пастор из Днепра Олег Лебединский на своей странице в Фейсбуке.

Он также разместил ссылку на странницу Резникова в Фейсбуке.

На личной странице священник из Слобожанского размещает общие фото с донскими казаками и фотографии того, как он обедает в местном баре.

[ + – ] Священник из поселка Слобожанский публикует фотографии из местного бара, а также позирует с донскими казаками [ + – ] Священник из поселка Слобожанский публикует фотографии из местного бара, а также позирует с донскими казаками

УПЦ МП пока публично на инцидент с нетрезвым священником не отреагировала.

Однако настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что отец Сергий Резников лишился должности после пьяной драки с прихожанами.

Напомним, в конце ноября 2022 года секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП застали в постели с несовершеннолетним. Кроме того, на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ нашли пропагандистскую литературу и документы российских военных, которые оккупировали территории Украины.

А в декабре того же года возле Киева задержали священника УПЦ МП, пропагандировавшего "русский мир". В телефоне клирика Харьковской епархии, ехавшего в Киево-Печерскую Лавру, нашли переписку, в которой он называет Россию матушкой, а себя – мучеником.