Возле Киева задержали священника УПЦ МП, пропагандировавшего "русский мир" (фото)

В телефоне клирика Харьковской епархии, ехавшего в Киево-Печерскую Лавру, нашли переписку, в которой он называет Россию матушкой, а себя – мучеником.

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Украинские пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ МП, который пропагандировал "русский мир" и поддерживал контакты с россиянами. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Задержанный оказался клириком Харьковской епархии УПЦ МП.

Его задержали во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова. По словам священнослужителя, он направлялся в Киево-Печерскую Лавру.

В телефоне мужчины во время проверки нашли номера российских операторов и пропагандистские материалы. В своих переписках он называл украинцев бандеровцами, Россию – матушкой, а себя – мучеником.

[ + – ] В личной переписке священник из Харькова пропагандировал "русский мир" Фото: ГПСУ

"Слышал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас", — писал клирик одному из контактов в своей телефонной книге.

Другому собеседнику, с которым священнослужитель общался в одном из популярных мессенджеров, он писал, что "не хочет ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи".

Кроме того, священник в переписке утверждал, что "скоро бендеры нас всех здесь съедят или сдадут куда надо".

[ + – ] Священника УПЦ МП задержали по дороге в Киево-Печерскую Лавру Фото: ГПСУ

Напомним, ранее в СБУ показали, что нашли в епархиях УПЦ МП. Во время контрразведывательных мероприятий сотрудники СБУ обнаружили в Закарпатской области паспорта фейковой "Республики Подкарпатская Русь".

Фокус также писал, что СБУ во время обыска епархии УПЦ МП на Буковине нашла детскую порнографию. По информации журналистов, ролики были не загружены из сети, а сняты на видеокамеру.