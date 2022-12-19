Біля Києва затримали священника УПЦ МП, який пропагував "російський світ" (фото)

У телефоні клірика Харківської єпархії, який їхав до Києво-Печерської Лаври, знайшли листування, в якому він називає Росію матінкою, а себе — мучеником.

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Українські прикордонники затримали на в'їзді до Києва священника УПЦ МП, який пропагував "російський світ" та підтримував контакти з росіянами. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Затриманий виявився кліриком Харківської єпархії УПЦ МП.

Його затримали під час перевірки автобуса, що прямував з Харкова. За словами священнослужителя, він прямував до Києво-Печерської Лаври.

У телефоні чоловіки під час перевірки знайшли номери російських операторів та пропагандистські матеріали. У своїх листуваннях він називав українців бандерівцями, Росію — матінкою, а себе — мучеником.

[ + – ] В особистому листуванні священник із Харкова пропагував "російський світ" Фото: ГПСУ

"Чув, що ви всією сім'єю виїхали в матінку Росію. Якщо це так, то, звичайно, радий за вас", — писав клірик одному з контактів у своїй телефонній книзі.

Іншому співрозмовнику, з яким священнослужитель спілкувався в одному з популярних месенджерів, він писав, що "не хоче їздити на ці збори та дивитися на ці озлоблені бендерівські пики".

Крім того, священник у листуванні стверджував, що "невдовзі бендери нас усіх тут з'їдять або здадуть куди треба".

[ + – ] Священника УПЦ МП затримали дорогою до Києво-Печерської Лаври Фото: ГПСУ

Нагадаємо, раніше в СБУ показали, що знайшли у єпархіях УПЦ МП. Під час контррозвідувальних заходів співробітники СБУ виявили у Закарпатській області паспорти фейкової "Республіки Підкарпатська Русь".

Фокус також писав, що СБУ під час обшуку єпархії УПЦ МП на Буковині знайшла дитячу порнографію. За інформацією журналістів, ролики не завантажені з мережі, а зняті на відеокамеру.