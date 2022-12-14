Паспорти РФ та перепустки окупантів: в СБУ показали, що знайшли в єпархіях УПЦ МП (фото)
Під час контррозвідувальних заходів співробітники СБУ знайшли в Закарпатській області паспорти фейкової "Республіки Підкарпатська Русь".
Співробітники Служби безпеки України знайшли в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки військових ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Протягом кількох днів співробітники СБУ проводили низку контррозвідувальних заходів на об'єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.
"На території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян", — інформують у відомстві.
Окрім цього, співробітники СБУ знайшли склади з прокремлівською літературою, зокрема авторства ідеолога "російського світу" Івана Ільїна.
А в селищі Чорнобаївка Херсонської області було виявлено навіть бланки перепусток до окупаційних органів РФ.
На території церков на Закарпатті знаходився прапор так званої "Республіки Підкарпатська Русь" з текстом гімну "підкарпатських русинів". А місцевий священик у проповідях називав "безбожниками-сатаністами" людей, які святкують Різдво 25 грудня.
Крім того, на території одного з монастирів Рівненської області було викрито послушника з російським паспортом і контактами в Росії.
Нагадаємо, СБУ прийшла з обшуками в монастирі та собори УПЦ МП у трьох областях. Українські силовики перевірили 13 релігійних об'єктів. Обшуки пройшли у Черкаській, Волинській і Херсонській областях.
Нагадаємо, СБУ під час обшуку єпархії УПЦ МП на Буковині знайшла дитячу порнографію. За інформацією журналістів, ролики не були завантажені з мережі, а зняті на відеокамеру.