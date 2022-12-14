Паспорта РФ и пропуски оккупантов: в СБУ показали, что нашли в епархиях УПЦ МП (фото)
Во время контрразведывательных мероприятий сотрудники СБУ обнаружили в Закарпатской области паспорта фейковой "Республики Подкарпатская Русь".
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в епархиях УПЦ (МП) российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска военных ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На протяжении нескольких дней сотрудники СБУ проводили ряд контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
"На территории епархий найдены российские паспорта, георгиевские ленты, символика запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" патриарха Кирилла по распространению вражеской пропаганды через верующих", — информируют в ведомстве.
Кроме этого, сотрудники СБУ обнаружили склады с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога "русского мира" Ивана Ильина.
А в поселке Чернобаевка Херсонской области были обнаружены даже бланки пропусков в оккупационные органы РФ.
На территории церквей в Закарпатской области находилось знамя так называемой "Республики Подкарпатская Русь" с текстом гимна "подкарпатских русинов". А местный священник в проповедях называл "безбожниками-сатанистами" людей, празднующих Рождество 25 декабря.
Коме того, на территории одного из монастырей Ровенской области был разоблачен послушник с российским паспортом и контактами в России.
Напомним, СБУ пришла с обысками в монастыри и соборы УПЦ МП в трех областях. Украинские силовики проверили 13 религиозных объектов. Обыски прошли в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
Напомним, СБУ во время обыска епархии УПЦ МП на Буковине нашла детскую порнографию. По информации журналистов, ролики были не загружены из сети, а сняты на видеокамеру.