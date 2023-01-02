Перебуває у реанімації: священика УПЦ МП у Вінниці поранили ножем, нападаючого затримали (фото)

Невідомий чоловік порізав настоятелю храму Антонію Ковтонюку горло. Поліція, намагаючись затримати зловмисника, поранила нападника.

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Близько 9 години ранку 2 січня невідомий чоловік зайшов у храм Покрови Святої Богородиці у Вінниці та почав усе перевертати. З вівтаря вийшов настоятель церкви протоієрей Антоній Ковтонюк та зробив зауваження. Після цього зловмисник напав на священика з ножем та порізав священикові горло. Про це повідомляється на офіційному сайті Вінницької єпархії Української православної церкви (Московського патріархату).

На місце події прибула поліція. Намагаючись затримати нападника, силовики поранили його в ногу.

Як уточнюється, отця Антонія вже прооперували, зараз він перебуває у реанімації в одній із вінницьких лікарень.

[ + – ] Церква у Вінниці після нападу [ + – ] Церква у Вінниці після нападу [ + – ] Церква у Вінниці після нападу [ + – ] Церква у Вінниці після нападу

На території храму продовжуються слідчі дії.

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