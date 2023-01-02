Находится в реанимации: священника УПЦ МП в Виннице ранили ножом, нападавшего задержали (фото)

Неизвестный мужчина порезал настоятелю храма Антонию Ковтонюку горло. Полиция, пытаясь задержать злоумышленника, ранила нападавшего в ногу.

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Около 9 часов утра 2 января неизвестный мужчина зашел в храм Покрова Святой Богородицы в Виннице и начал все переворачивать. Из алтаря вышел настоятель церкви протоиерей Антоний Ковтонюк и сделал замечание. После этого злоумышленник напал на священника с ножом и порезал священнику горло. Об этом сообщается на официальном сайте Винницкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата).

На место происшествия прибыла полиция. Пытаясь задержать нападавшего, силовики ранили его в ногу.

Как уточняется, отца Антония уже прооперировали, сейчас он находится в реанимации в одной из винницких больниц.

[ + – ] Церковь в Виннице после нападения [ + – ] Церковь в Виннице после нападения [ + – ] Церковь в Виннице после нападения [ + – ] Церковь в Виннице после нападения

На территории храма продолжаются следственные действия.

Духовенство обратилось с просьбой к украинцам не разжигать религиозную вражду на территории Украины, чтобы в будущем избежать нападений на священников.

Напомним, 28 декабря заповедник "Киево-Печерская Лавра" отказался продлить договор аренды с УПЦ (МП) о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью в 2023 году. В связи с этим иерархи УПЦ обратились в открытом письме к украинскому президенту, премьер-министру, министру культуры и всем гражданам Украины с сообщением о нарушении прав монастыря и его прихожан.

Накануне, 27 декабря, стало известно, что УПЦ отказалась менять свое название, несмотря на решение Конституционного суда. По словам главы юридического отдела протоиерея Александра Бахова, центр религиозной организации находится не в Москве, а в Киеве, поэтому указывать на связи с Россией нет необходимости.