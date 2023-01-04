Получили разрешение: ПЦУ проведет богослужение на Рождество в Успенском соборе Лавры
Как рассказали в пресс-службе Православной Церкви Украины, служба начнется 7 января в 9 утра.
Рождественское богослужение митрополит Православной церкви Украины Эпифаний проведен в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.
Отмечается, было получено соответствующее разрешение. Начало богослужения начнется в 9 утра.
"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественность, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний совершит 7 января 2023 года", — сказано в сообщении.
Напомним, что ранее Фокус писал, что УПЦ МП обязали завершить богослужения в Успенском соборе и в Трапезной церкви 31 декабря 2022 до 21:00. Так, заповедник отказался продлевать договор аренды. Уже с 1 января 2023 года храмы открыты лишь для работы специальной комиссии.
Киево-Печерская Лавра
Киево-Печерская Лавра — киевский православный монастырский комплекс, который ранее находился в аренде у УПМ МП. Является собственностью государства, а религиозные организации пользуются им на правах аренды. Монастырь был основан в 1051 году. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее Фокус писал, что возле Днепра нетрезвый священник УПЦ МП подрался с прихожанами из-за пива. Священнослужитель Сергий Резников сначала оскорблял мужчин нецензурной бранью, а после скинул рясу и набросился на них с кулаками.
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