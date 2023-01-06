В УПЦ МП заявили, что митрополит Епифаний не имеет права служить в Успенском соборе (видео)

Во время встречи представителей УПЦ и руководства заповедника "Киево-Печерская лавра" выяснилось, что со стороны ПЦУ никаких обращений по поводу проведения богослужения на Рожество не было.

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Иерархи УПЦ МП утверждают, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний не имеет права совершать рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, поскольку от руководства заповедника не поступало соответствующего разрешения. Об этом 5 января сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В публикации сказано, что 5 января состоялась встреча священноначалия и братии Лавры с и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александром Рудиком, во время которой чиновник заявил, что по поводу совершения богослужения на Рождество к нему никто из ПЦУ не обращался.

"Никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны "ПЦУ" не поступало, также в заповедник не поступало и никаких распоряжений по этому поводу", — говорится в сообщении.

Также Рудику неизвестно о намерении представителей ПЦУ пребывать 7 января в Успенском соборе, поэтому подтвердить информацию о проведении богослужения он не может.

Кроме этого в УПЦ сослались на слова министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который 27 января 2022 заявил, что во время проверки зданий Лавры членами правительственной комиссией совершения в них богослужений исключается. Однако следует отметить, что комиссия, на работу которой ссылаются священнослужители 5 января завершила процедуру передачи Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской Лавре государству, о чем и сообщил Ткаченко.

В связи с этим в УПЦ заявили, что анонсированное на сайте ПЦУ рождественское богослужение является попыткой силового захвата Успенского собора "путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества".

Также в УПЦ упрекнули украинские СМИ в том, что они растиражировали "очередной фейк от ПЦУ", не проверив перед этим достоверность информации.

Напомним, 4 января пресс-служба ПЦУ анонсировала рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, которое должен возглавить митрополит Епифаний. В сообщении уточнялось, что богослужение совершится после получения соответствующего разрешения.