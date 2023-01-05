Успенський собор і Трапезну церкву в Києво-Печерській Лаврі офіційно забрали в УПЦ МП

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, було створено Комісію для прийому-передавання храмів державі, яка склала відповідний Акт. Проте з боку УПЦ документа не було підписано.

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У четвер, 5 січня, завершила роботу Комісія для прийому-передавання Успенського собору та Трапезної церкви в Києво-Печерській Лаврі від Української Православної Церкви до держави. Так, два храми на території Лаври офіційно забрали з користування УПЦ МП. На цьому наголосив міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Ці дві культові споруди, розташовані на території Заповідника, були передані у погодинне безоплатне користування УПЦ з 2016 року згідно з договором, термін якого закінчився 31.12.2022", — пояснив Ткаченко.

Міністр повідомив, що Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акта технічного огляду двох будівель. Унаслідок було підписано Акт повернення будівель із боку УПЦ, який має бути підписано митрополитом Павлом (Лебедем), проте священнослужитель не з'явився на засідання комісії. Тим часом Ткаченко зазначив, що відсутність митрополита, яка була запротоколована членами Комісії, не є перешкодою для повернення державного майна.

"Українська святиня має служити всьому українському народу, цього принципу ми й дотримуватимемося надалі", — підкреслив міністр, подякувавши членам Комісії за швидку й ефективну роботу на користь держави.

Нагадаємо, 26 грудня Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) записав звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому він поскаржився на те, що в церкви забирають два храми на території монастирського комплексу. У своєму зверненні архієрей стверджував, що Успенський собор та Трапезна церква свого часу були відновлені силами братії монастиря та вірян.

Пресслужба Православної церкви України 4 січня повідомила, що в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 7 січня предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній здійснить літургію з нагоди Різдва Христового. Зазначалося, що богослужіння буде здійснено відповідно до відповідного дозволу.