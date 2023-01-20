Зеленка вместо причастия: УПЦ МП пытались сорвать службу Епифания в Лавре, — СМИ (фото)

По данным журналистов, последний случай произошел во время литургии по случаю Крещения Господня. Охранники митрополита задержали на территории Лавры семинариста Украинской православной церкви Московского патриархата.

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19 января охрана митрополита Епифания задержала в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре семинариста Украинской православной церкви (Московского патриархата), который хотел помешать службе. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на слова очевидцев.

О том, что семинарист пытался совершить провокацию он в ходе разговора признался охранникам. При этом в пояснительной записке он написал, что пришел "просто погулять". Задержанного передали в руки полиции.

[ + – ] Паспорт задержанного в Лавре Фото: LB.ua

Отметим, что 19 января в Свято-Успенском соборе проходила литургия по случаю Крещения Господня, которую вел предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Сообщается, что это не первый случай, когда представители УПЦ МП пытались сорвать церковную службу. Так, на Рождество 7 января охрана митрополита задержала мужчину, который пытался вылить зеленку в чашу для причастия.

Почему ПЦУ ведет службу в Киево-Печерской лавре?

7 января на Рождество по юлианскому календарю предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний провел службу в Киево-Печерской Лавре. Она состоялась в главном храме монастыря – Успенском соборе. До недавних пор в нем служить имели право только представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Этому предшествовало то, что 28 декабря 2022 появилась информация, что руководство Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" отказалось продлевать договоры с УПЦ Московского патриархата об аренде Успенского собора и Трапезной церкви в 2023 году. УПЦ начала жаловаться президенту и Кабмину на нарушение прав монастыря и прихожан.

6 января УПЦ Московского патриархата устроила скандал, заявив, что у Епифания нет прав служить в Успенском соборе. Они назвали богослужение ПЦУ попыткой захвата.

Позже гендиректор Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Александр Рудык подтвердил, что ПЦУ получило разрешение на проведение богослужения в Успенском соборе от Министерства Культуры. По его словам, еще 5 января у ПЦУ не было разрешения, однако позже его подписала замминистра культуры Екатерина Чуева.

Подробнее о том, как делят Киево-Печесркую Лавру Фокус писал в своем материале.

Напомним, 19 января сообщалось о том, что Против Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя открыли уголовное производство. В Генпрокуратуре сообщили, что священнослужитель назвал Митрополита Епифания "бесом", а создание ПЦУ "мерзостью".

В тот же день стало известно, что Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, направленный на запрет деятельности в стране религиозных организаций с центром управления в России.