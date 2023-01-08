Рождественское богослужение. Как будут делить Киево-Печерскую Лавру по-новому

Православная церковь Украины получила разрешение на совершение праздничной литургии 7 января в Лавре. Официальная причина такого решения – один из важнейших религиозных объектов должен находиться под контролем государства. Неофициальная – желание уменьшить влияние Московского патриархата и РПЦ.

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7 января на Рождество по юлианскому календарю предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний провел службу в Киево-Печерской Лавре. Она состоялась в главном храме монастыря – Успенском соборе. До недавних пор в нем служить имели право только представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Сходите на сайт (ПЦУ), прочтите новость. Не пишу какую, потому что снова будут бегать за мной, как было после новости о регистрации устава – якобы я ту новость чуть ли не сам придумал", – написал на своей странице в соцсети архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер синода ПЦУ Евстратий (Зоря).

А новость в том, что Православная церковь Украины получила разрешение на совершение праздничной литургии 7 января в Лавре. "Начало богослужения в 9 часов утра. Приглашаем украинских верующих к общей молитве. Просим следить за дополнительными объявлениями", – отмечалось в сообщении.

Без права аренды: по требованию общества

Храмы и часть других зданий Киево-Печерской лавры, а она условно разделена стеной на нижнюю и верхнюю части, – национальный заповедник, то есть, принадлежат государству.

Нижняя лавра (там расположены Ближние и Дальние пещеры) в 1988 году к тысячелетию крещения Руси была передана Русской православной церкви – других в Советском Союзе просто не было (документы тогда подписал митрополит Киевский и экзарх Украины Филарет (Денисенко), который спустя четыре года выступил с инициативой полного отделения Украинской церкви от РПЦ). Правда, не вся территория нижней лавры была передана, а только частично – с годами контроль над территориями расширялся. В результате в 2013 году (то есть во времена правительства Николая Азарова, до Революции Достоинства) был подписан последний, бессрочный, договор аренды. Согласно ему заповедник имеет право только проверять состояние памятников архитектуры национального и местного значения.

[ + – ] Один из важнейших религиозных объектов Украины и памятник архитектуры должен находиться под контролем государства, убеждены в Министерстве культуры Фото: Getty Images

На территории верхней лавры до недавнего времени церковникам позволялось проводить службы в восстановленном в годы независимости Успенском соборе и трапезном храме, возведенный в конце ХІХ столетия. Другие здания комплекса – административные и музейные. Срок действия аренды храмов верхней лавры истек в конце 2022 года, и с 1 января 2023 года государство решило ее не продолжать. 5 января 2023-го стало известно, что комиссия министерства культуры Украины завершила работу по приемке-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви МП на территории заповедника Киево-Печерская Лавра – государству. И хотя настоятель лавры – митрополит Павел (Лебедь), который должен был подписать акт, не явился на последнее заседание комиссии, в Минкульте считают, что передача юридически состоялась.

Официальная причина передачи – один из важнейших религиозных объектов Украины и памятник архитектуры должен находиться под контролем государства. Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Неофициальная – желание уменьшить влияние Московского патриархата и РПЦ в Украине и значительно выросший после начала полномасштабной агрессии России запрос общества на ограничения деятельности УПЦ МП. После 24 февраля некоторые священники и региональные иерархи этой церкви публично одобряли вторжение и даже содействовали оккупации. Например, известен случай, когда настоятель храма в Лисичанске Луганской области передавал российской стороне информацию о месте дислокации украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка, за что был осужден на 12 лет лишения свободы.

[ + – ] Из-за возможного влияния России на церковь в десятках храмах УПЦ МП осенью-зимой 2022 года СБУ проводила обыски Фото: Getty Images

Именно из-за возможного влияния России на церковь в десятках храмах УПЦ МП осенью-зимой 2022 года СБУ проводила обыски. В том числе и на территории киевской лавры. Причиной визита стала жалоба прихожан, что в монастыре во время службы звучит песня со словами: "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка – Русь". В результате таких проверок СБУ опубликовала перечень церковников, попавших в список санкций СНБО. Среди них, в частности, клирик УПЦ (МП), экс-депутат Вадим Новинский и наместник Киево-Печерской лавры Павел (Петр Лебедь).

Другое дело – нижняя лавра. Если в верхней церковь только использовала храмы, то в нижней обжилась – все здания и ныне используются УПЦ МП. И не только храмы и знаменитые лаврские пещеры, там открыта семинария, духовная академия, синодальные отделы и функционирует официальная резиденция предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия. Кроме того, там есть кельи, трапезная и отель. Несколько раз начинались застройки, во время которых были частично или полностью разрушены объекты культурного наследия национального значения.

Например, столичная полиция с 2017 года расследует факт постройки и перестройки без ведома государства и согласования с ЮНЕСКО (с 1990 года входящая в список объектов всемирного наследия) нескольких строений. В частности, ворот на территорию ближних пещер и здания больницы. А недавно стало известно, что на стенах некоторых храмов наместник Павел (Лебедь) поместил икону с собственным изображением. Случилось это не только на верхних хорах современного Успенского Собора в верхней лавре, но и в нижней – в Академическом храме 1696 года.

[ + – ] УПЦ МП отказывается менять название и указывать свою принадлежность к РПЦ Фото: УНИАН

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, несмотря на бессрочную аренду, государство может пересмотреть договор об использовании УПЦ МП монастырского комплекса в нижней лавре. И этот вопрос будет решаться в ближайшее время – после ревизии имущества и других проверок.

Реакция Москвы: "политика церковного мародерства"

В УПЦ МП на решение о непродлении договора аренды храмов верхней лавры и проверках в нижней отреагировали резко и назвали "политикой церковного мародерства".

"Остается только одно – начать убивать священников, епископов и верующих людей, а я вижу, что к этому идет", – такими словами 26 декабря наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Впоследствии он сказал, что 7 января может произойти "силовой захват Успенского собора", потому что, по его информации от администрации музея, у митрополита Епифания нет разрешения на анонсированное богослужение. В Минкульте это утверждение опровергли – договор заключен.

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Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, считается неформальной столицей восточнославянского православия. Русская православная церковь (да и российские власти) всегда декларировала, что она – ее духовный центр. Даже несмотря на то, что монастырь был основан во время князя Ярослава Мудрого, в XI веке, то есть до основания Москвы и появления там церкви. Лавра в последние годы считалась центром русского мира в центре Киева – там велись службы на старославянском языке, монастырь охраняли русские "казачки", а сам настоятель Павел (Лебедь) показательно давал комментарии журналистам по-русски. Уже после проведения обысков в лавре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал события "войной Украины с Русской православной церковью".

Хотя в самой УПЦ МП свою принадлежность к Русской православной церкви официально стараются отрицать, ссылаясь на майское решение Синода, которое якобы свидетельствует о полной независимости церкви. Как говорит, религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович, "они вычистили свой устав, убрав оттуда Россию, но Украину в него не ввели".

Под угрозой запрета

Тем временем в Министерстве культуры говорят, что храмы верхней лавры не передают в пользование ПЦУ, несмотря на то что в декабре 2022 года Православная церковь Украины решила образовать мужской монастырь "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра". Расположился он через дорогу от Лавры – в Свято-Феодосеевском монастыре. В Лавре, как и в храме Софии Киевской церкви можно будет служить.

Что же касается УПЦ МП, то ее судьба в Украине пока не известна. В 2022 году народные депутаты несколько раз подавали в парламент законопроекты о возможном запрете УПЦ МП или точнее – структур, которые могут быть связаны с Русской православной церковью. Но ни один из них так и не был рассмотрен.

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Виктор Еленский, нынешний руководитель государственной службы по этнополитике и свободе совести, говорит, что запретить существование церкви в Украине невозможно.

Причин для этого несколько.

Первая – юридическая. Церковь не является юридическим лицом, таковым есть каждая отдельная община, монастырь, центр управления.

Вторая – государство декларирует, что церковь отделена от него, поэтому и все запрещающие законы не имеют особого смысла (можно вносить лишь изменения в Конституцию, что во время военного положения невозможно).

Еленский замечает, чтобы упорядочить работу церкви, которую идейно связывают с Москвой, надо не придумывать новые законы, а выполнять действующие. Например, тот, который обязывает религиозные организации, имеющие центр в стране-агрессоре, называться в соответствии с названием своего центра. Он сейчас не выполняется – УПЦ МП отказывается менять название и указывать свою принадлежность к РПЦ. Отчасти причина в том, что существует решение ныне расформированного Окружного админсуда Киева, которое позволяло не переименовать церковь. Но 27 декабря Конституционный суд Украины признал соответствующим Основному закон, согласно которому Украинская православная церковь должна изменить название.

Пока же в УПЦ МП анонсировали намерение обжаловать решение непродлении аренды храмов верхней лавры в суде.