"Сделать их жизнь невыносимой". Как запретить УПЦ (МП) и зачем СБУ проверяет церкви

Проверки, обыски, подозрения. В приходы Украинской православной церкви (Московского патриархата) зачастили сотрудники Службы безопасности Украины с проверками. Ревизии уже заметили в Кремле – пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал их "войной Украины с Русской православной церковью". Что на самом деле ищет СБУ в УПЦ, разбирался Фокус.

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Рано утром 22 ноября СБУ вместе с Национальной полицией пришла в Киево-Печерскую Лавру. В тот же день сотрудники службы пришли и в женские монастыри в Ровненской области – Корецкий Свято-Троицкий и Волынской монастырь иконы Божией Матери.

Места для проверок выбраны не случайно: настоятель Лавры Павел (Лебедь) известен как приверженец "русского мира", а владельцем Корецкого женского монастыря, согласно данным Youcontrol, является священный синод Русской православной церкви, который возглавляет патриарх Кирилл (Гундяев). Накануне правоохранители были и в помещениях Полесской и Сарненской епархий, где обнаружили пропагандистские материалы, в частности, печатные — такие, как газета "Русский вестник" или книга "Беседы на русской земле".

В СБУ говорят, что необходимость проверок обусловлена тем, что в условиях вооруженной агрессии России возрастает риск совершения терактов, диверсий и захвата заложников. А значит – важно проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов, иностранных граждан и хранения оружия в структурах, связанных с РФ. При этом спецслужбы отмечают, что осмотр территории происходил при участии церковников.

Обоснование для проверок в Лавре

"Главная функция СБУ – проведение контрразведывательных операций по поиску коллаборантов и тех, кто может сотрудничать с Россией, – говорит Фокусу политолог Тарас Загородний. – После обысков у митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа СБУ опубликовала найденную там "духовную литературу", в ней есть упоминания о боевике Игоре Стрелкове (Гиркине), и о "Новороссии". Никто не может знать, какие люди сейчас могут укрываться на территории Лавры. Передвигаться в рясах, без документов – хорошее прикрытие, согласитесь. А среди них могут быть корректировщики, откровенные агенты и даже боевики, которые могут совершать диверсии".

[ + – ] Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) известен как приверженец "русского мира" Фото: Getty Images

Политолог напоминает, как в 2014 году упомянутый Стрелков и его люди прятались в Святогорской Лавре, там же хранилось оружие.

"Хорошо, что процесс проверок начался, – продолжает Загородний. – Русская церковь – теневая мощная сила, которая может влиять на ряд процессов как политического уровня, так и на уровне содействия врагу".

Религиовед Виктор Еленский в разговоре с Фокусом отмечает, что люди не могут понять, как возможно, что на десятом месяце полномасштабного вторжения "у церкви, благословляющей на убийство украинцев, в Украине существует филиал".

"И этот филиал не заявляет о разрыве с Московским патриархатом, а пытается лишь вычистить из своего устава все упоминания о нем. Конечно, СБУ не надеялась найти в Лавре переносные зенитно-ракетные комплексы. И не в этом угроза этой церкви для украинской государственности и обороноспособности. Она в том, что этот филиал отравлял на протяжении десятилетий, если не больше, своих верующих идеологемами "русского мира". Градус неприятия достиг такого уровня, что нужно было как-то на это реагировать", — комментирует Еленский.

Надо сказать, что за последние несколько месяцев это не первые визиты в храмы УПЦ (МП) и проверки ее представителей. В октябре наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) задержали на границе и, как он выразился, "мурыжили" шесть часов. После СБУ пришла к Тульчинскому и Брацлавскому митрополиту Ионафану, в рамках уголовного производства по статье 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков), позднее ему объявили подозрение в "разжигании религиозной розни". Кроме того, митрополиту инкриминируют обвинения по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и 111-1 (коллаборационизм). А 15 ноября СБУ открыла уголовное производство из-за песен о "матушки-Руси" во время службы в Киево-Печерской Лавре.

Всего, по данным СБУ, с начала полномасштабной войны служба сообщила о подозрении 33 представителям УПЦ (МП) за сотрудничество с российскими оккупантами. Об этом в конце октября в интервью Интерфакс-Украина сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

[ + – ] Эксперты говорят, в УПЦ (МП) есть откровенно пророссийское крыло Фото: Getty Images

"Есть церковь Христова, и это нечто мистическое, а есть церковные организации, которые руководствуются теми законами, которые существуют в конкретной стране. С этой точки зрения проверки УПЦ (МП) абсолютно легитимны, – продолжает Еленский. – Тем более что во время этих проверок никому вред не был нанесен. То, что в Москве сказали, что это ужасно, говорит о том, что они рассматривают эти структуры, как часть своей русской церкви, и Московский патриархат никоим образом это не оспаривает. УПЦ (МП), очевидно, не хочет отмежеваться от РПЦ, выжидают, чем все закончится. Россия же хочет использовать претензии Украины в адрес Московского патриархата на международной арене: мол, у них ущемляется свобода совести. Но на международной арене все знают, кто они и что творится со свободой совести в самой России".

УПЦ (МП) и особенности государственной политики

Об ограничениях деятельности УПЦ (МП) в Украине говорят не первый год. И часто — политики. На практике же складывалось впечатление, что существует некий негласный мораторий на попытки как-то повлиять на эту церковь.

Пятый президент Украины Петр Порошенко занимался вопросом автокефалии украинской церкви, но закрывал глаза на "московский филиал". Зеленский два года считал, что религиозные вопросы – не его тема. И вот в одном из осенних разговоров с журналистами президент Украины сказал, что все-таки хотел разобраться, чтобы быть "справедливым в решениях".

Сама же "московская" церковь не демонстрировала желания трансформироваться. С начала новой волны агрессии УПЦ (МП) не выступила с осуждением. Как реакция на тишину прозвучали обвинения в поддержке агрессии. В конце концов, в мае собрался собор УПЦ (МП), на котором был якобы изменен устав и заявлено о полной независимости и самостоятельности от Русской православной церкви. Эксперты говорят, что шаг был вынужденный, потому что церковь теряла приходы – с 24 февраля в Православную церковь Украины перешли около пятисот приходов (это больше, чем за предыдущие восемь лет). Правда, решение собора до сих пор не опубликовано, то есть, несмотря на какое-то решение, УПЦ (МП) все равно остается частью русской церкви. А некоторые ее иерархи открыто поддерживают агрессию и оккупацию. Вспомнить хотя бы поездку нескольких епископов в Москву на "торжественную церемонию" оглашения об аннексии территорий Украины

Запрет на законных основаниях

В марте 2022-го в парламенте появилось несколько инициатив касательно запрета деятельности представителей Русской православной церкви в Украине. Автор одного из законопроектов Оксана Савчук – депутат-мажоритарщик от партии ВО "Свобода". Другой законопроект представила группа депутатов фракции "Голос" во главе с Инной Совсун. Первый документ так и называется "О запрете Московского патриархата на территории Украины". Второй имеет длинное название и предлагает запретить деятельность религиозных организаций, центр управления которых находится в стране-агрессоре, а их имущество вернуть в государственную собственность или национализировать.

Но документы даже не выносились в зал для обсуждения. Спикер Руслан Стефанчук заявил, что упомянутые законопроекты могут расколоть украинское общество.

На днях народный депутат Николай Княжицкий подал еще один вариант законопроекта – о запрете Русской православной церкви в Украине и религиозных организаций, входящих в ее состав.

"Из тех законопроектов, которые были поданы, я не читал только последний. Но те, которые были поданы ранее, мягко говоря, не слишком эффективны", – продолжает Еленский.

Эксперты говорят, что в Украине будет трудно запретить на законодательном уровне религиозное объединение. В первую очередь, потому что религиозные объединения не являются юридическими лицами. У церкви юридическое лицо – каждый отдельный приход, и каждый из них по логике надо было бы запрещать. Поэтому любая законодательная инициатива может оказаться неэффективной. Впрочем, как и подобные решения о запрете московской церкви в регионах.

Можно на уровне государства признать всю идеологию так называемого "русского мира" враждебной Украине, криминализировать его поддержку, определить организации, которые занимаются пропагандой. А еще отменить льготы, скидки и отсрочки, которыми пользуется церковь, и вернуть имеющие историческиое и культурное значение культовые сооружения, находящиеся в государственной собственности, но используемые на правах аренды. Например, Киево-Печерскую Лавру.

"Если общество будет требовать проверок правомерности аренды культовых сооружений, и будут найдены нарушения, ее можно отменить. Также государство может провести инвентаризацию ценностей, которые там были до этого, чтобы проверить, все ли на месте. Другими словами, сделать все, чтобы усложнить жизнь УПЦ (МП), сделать ее жизнь невыносимой. При этом, разумеется, никто не говорит, что все служители церкви и прихожане поддерживают агрессию РФ, но они получат дополнительный повод подумать и сделать выбор", – говорит Загородний.

Еленский настаивает: украинское государство должно было добиваться выполнения тех документов, которые уже существуют. Он имеет в виду, что в 2018 году парламент узаконил переименование Украинской православной церкви (МП) в Русскую православную церковь в Украине. Но из-за нескольких судебных решений, в том числе скандального Окружного административного суда Киева, этого не случилось.

"Судебные иски не упраздняют закон, – говорит эксперт. – Если мы направим сейчас в Конституционный суд обжалование закона о дорожно-транспортном движении, это не значит, что вы можете переходить дорогу на красный свет. Этот закон не выполняли еще и министр культуры, и председатель государственной службы по вопросам свободы и совести, их руководители об этом ранее прямо говорили".

Еленский также вспоминает закон о свободе совести и закон о коллаборантах, принятый в начале октября.

"Кроме того, есть такое понятие, как сателлитизация чего-то, например, истории, памяти. Это означает, что при определенных условиях государство предпринимает действия, выходящие за пределы обычного права. То есть государство прибегает к каким-то специальным инструментам, если, условно говоря, может проследить некую цепочку. В случае УПЦ (МП) она такова: если на службе звучит, что "Украине выгодна война" или "Украина хотела напасть на Россию", можно считать, что это говорит не просто какой-то человек, а человек, который входит в конкретную организацию, аффилированную с Московским патриархатом, который, в свою очередь, контролируется российским правительством. Тогда государственные органы могут вмешиваться, проверять. Да, это вмешательство во внутреннюю деятельность той или иной религиозной организации, но легитимное вмешательство, основанное на законе. Это не означает, если кто-то ходит в храм МП, ему будет запрещено молиться", – поясняет религиовед.

Условная оппозиция

Эксперты говорят, в УПЦ (МП) есть откровенно пророссийское крыло. Кто-то идеологически верен России, кто-то, возможно, заинтересован финансово (известно, что, например, экс-нардеп Вадим Новинский является спонсором церкви).

Но есть и те, кто не поддерживает связи с Москвой. Например, в апреле священник УПЦ МП из села Волошское Днепропетровской области Андрей Пинчук обратился в суд Пентархии (высший орган, к которому в принципе можно апеллировать в мировом православии) с просьбой осудить патриарха Кирилла за то, что он годами пропагандировал "русский мир", создавший в результате все предпосылки к полномасштабной войне России против Украины. Он сказал: "Ждем от священноначалия, что они определятся: они с Украиной или с Кириллом и Путиным". Пинчук инициировал сбор подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.

А уже 21 ноября он и ряд других священников попросили митрополита Онуфрия (главу Украинской православной церкви Московского патриархата) обратиться с предложением о возобновлении евхаристического общения с Константинопольской церковью, а также проверить деятельность наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Пинчук говорит: "Павел позорит всех священников и отвращает миллионы людей от церкви".

[ + – ] Сотрудники СБУ проверяют сумки у посетителей Киево-Печерской Лавры Фото: Getty Images

Эти вопросы должен был рассмотреть Синод 23 ноября.

В назначенный день он состоялся. В результате, УПЦ (МП) отстранила от управления епархией митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа. И хотя у этого священника нашли переписку с патриархом Кириллом, официальной причиной увольнения было названо ухудшение состояния здоровья. Вопрос отставки митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, который, по мнению СБУ, оправдывает агрессию в Украине, не затронули. Похоже, не говорили и о настоятеле Киево-Печерской Лавры.

В то же время Синод УПЦ (МП) опубликовал заявление, в котором назвал "искусственными, необоснованными и недоказанными" обвинения их священников в коллаборационизме.

"Думаю, проверки УПЦ (МП) продолжатся. Если будут найдены многочисленные доказательства с РФ, к священникам будут применять статью о коллаборационизме. В будущем этот факт может стать поводом для запрета Московского патриархата в Украине", – предполагает политолог Тарас Загородний.

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