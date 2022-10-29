Поход на Белгород. Имеет ли Украина право на удар по российской территории

Кто, как и чем наносит точечные удары по военным и инфраструктурным объектам на территории РФ – информация непубличная. Украинское военное командование молчит, эксперты уклоняются от ответов. Фокус выяснял, кто автор регулярной "бавовны" в Белгороде и может ли Украина поражать объекты на чужой территории.

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В России, в пограничных с Украиной областях, то и дело слышны взрывы: горят склады с боеприпасами, электростанции и другие объекты инфраструктуры. Российские журналисты и политики ищут причины. В числе наиболее "очевидных" — Украина (а вместе с ней и страны НАТО) готовятся к нападению на РФ. По крайней мере, об этом недавно в унисон заявили бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и президент Чечни Рамзан Кадыров. Первый уверен: "Нет никаких сомнений, что ВСУ будут планировать наступление", второй сетует: "Война уже перенеслась на территорию России, а она слабо на нее отвечает".

В Белгороде все неспокойно – город на линии фронта

О том, что на самом деле происходит в российской провинции, местные медиа пишут редко. Иногда туда приезжают иностранные журналисты. Как, например, в июле репортеры французской газеты "Le Monde". Они отмечают усталость людей, их нежелание нервничать лишний раз и выражение доверия к власти.

В последние недели материалов из Белгородской, Курской, Брянской областей в российском информационном пространстве стало больше. И во многих авторы всерьез задаются вопросом: могут ли боевые действия переместиться на территорию РФ.

Журналисты одного из центральных российских изданий недавно вернулись из Белгорода. Их материал можно читать между строк – регион практически на линии фронта.

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"Белгородская область с первого дня ввода российских войск на территорию Украины острее других регионов ощущала, что такое боевые действия, – пишут репортеры. – А после того, как 11 сентября российские войска вышли из Харьковской области, линия фронта стала пролегать по российской границе. Почти 400-тысячный Белгород окончательно превратился в настоящий прифронтовой город, пропитанный духом военного времени. Здесь есть кальянные, где всегда можно встретить бойцов ЧВК, бары, где проводят время разведчики и офицеры, а на городском рынке в палатках продают военную экипировку".

Герои этой публикации говорят, что Белгородская область живет в состоянии постоянной мобилизации, с очередями на границе, палаточными городками для беженцев и под наблюдением спецслужб, которые ищут диверсантов. А еще жалуются, что в регионе участились обстрелы, иногда гибнут гражданские, отдельные населенные пункты попали под "эвакуацию" (в некоторых введен режим чрезвычайной ситуации), некоторые ждут, когда война придет и в сам Белгород и обеспокоены, что власти бездействуют.

[ + – ] Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара ВСУ Фото: Getty Images

Наступление украинской армии в Белгороде жители рассматривают как реальную возможность. И его боятся. Именно поэтому местный губернатор поручил раздать жителям многоэтажек ключи от подвалов, чтобы те могли укрыться. Но людям ключи не вручили – подвалы должны быть закрыты, чтобы туда не смогли проникнуть диверсанты и устроить теракт. А еще белгородцы раздражены тем, что в Москве звучат салюты, а войну приходится ощущать на себе только им, и просят: "Отодвиньте ***** от нас". Слово "война" репортеры не называют, а ставят лишь звездочки вместо букв.

"Линия Вагнера" – способ посеять панику среди россиян

Действительно, если почитать еще и российские паблики, можно заметить некую панику среди местных: кто-то говорит, что война начнется – придется уехать, кто-то делает запасы еды, кто-то обсуждает возможности НАТО. В Белгороде размышляют, когда "украинская армия возьмет Белгород, как будет вести себя с местным населением", в Брянске думают, какова эффективность употребления йода в случае ядерного удара, в Курске появились группы для обучения тактической медицине.

Реалистичности всему этому добавляет появление в Белгородской области уже упомянутого Евгения Пригожина. Именно он взялся формировать отряды "народного ополчения". Непосредственную организацию доверил своему представителю – Андрею Богатову, одному из командиров ЧВК "Вагнер".

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Богатов родом из Старого Оскола Белгородской области, в свое время воевал на территории бывшей Югославии, в Сирии, был ранен – потерял руку, награжден званием героя России, стал контролировать охрану одного из сирийских газоперерабатывающих заводов.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW) Пригожин и его люди в последнее время не зря стали более публичными. Бизнесмену удается получать выгоду от зависимости Путина от созданной Пригожиным ЧВК "Вагнер" ​​и формально не быть ответственным за промахи регулярной армии в Украине.

Более того, Пригожину можно то, что другим нельзя – критиковать военное руководство России. Издание Washington Post сообщило о личном разговоре Пригожина с Путиным, в котором создатель ЧВК "Вагнер" ​​ заявил о плохом командовании и неумелых действиях на фронте. Возможно, поэтому Пригожин и взял на себя официальное "руководство обороной", а фактически — вербовку наемников в российскую армию. Напомним, именно Пригожин ранее бывал в исправительных колониях РФ, призывая криминалитет вступать в ряды вооруженных сил РФ.

Кроме подготовки "ополчения", на территории РФ возводят так называемую "линию Вагнера" – укрепительные сооружения (частично и на территории оккупированной Луганской области). Фотографии бетонных блоков и окопов из Белгородской области уже можно увидеть в Сети. Кроме того, губернатор Курской области РФ заявил, что и его регион готовится к обороне, поэтому там уже соорудили две линии защиты, третья будет закончена к началу ноября.

"С одной стороны, Пригожин, вероятно, стал уже не просто миллиардером, а мультимиллиардером. Для него вербовка – один из способов зарабатывания денег, – говорит Фокусу военный эксперт Николай Саламаха. – С другой стороны, его в России давно начали использовать как прикрытие для различных специальных операций по всему миру, создав под его эгидой частную военную кампанию, затем разделив ее на несколько других. Что происходит сейчас в Белгородской области, сказать сложно".

Эксперт тут же поясняет: фотографии с иллюстрациями двух рядов "оборонительных" пирамидок выглядят очень смешно.

"Все военные понимают, что для остановки наступления противника необходимо обустраивать минные поля, готовить противотанковые заграждения, рвы, ежи. Все это нужно прикрывать заградительным и сосредоточенным огнем артиллерии, – продолжает Саламаха. – Просто колючая проволока в несколько рядов и противотанковый ров – этого для обороны недостаточно. Противотанковый ров, выстрелами десяти осколочно-фугасных снарядов засыпается. А встроенным бульдозерным оборудованием танка за 10 минут можно засыпать ров. То есть, 15-20 минут работы — и танковое подразделение преодолевает противотанковый ров. Настоящие линии обороны создаются специализированными инженерными подразделениями в течение нескольких недель и месяцев, а серьезные линии в Европе и бывшем СССР создавались в течение нескольких лет. То есть, все это рассчитано на то, чтобы успокоить местное население или, наоборот, поднять уровень патриотизма и воинственности. Мол, они готовы защищать собственную землю, и враг не пройдет. Такие действия – это информационная война, включающая развешивание лапши на ушах россиян. Якобы защита приграничных областей готова".

[ + – ] "Линия Вагнера": ряды "оборонительных" пирамидок выглядят очень смешно

Кроме того, россияне распространяют среди населения панику, пытаясь оправдать начало специальной военной операции – она была необходима, ведь Украина действительно готовилась к нападению на Россию.

"Такой прием использовался десятилетиями в Приднестровье, Северной Осетии и Абхазии и на временно оккупированных территориях Украины с 2014 года – поддерживать напряжение, будто кто-то скоро нападет, – отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – В Приднестровье раз в 2-3 месяца местные СМИ заявляют, что на них нападет Румыния, или Румыния и Молдова, или Румыния, Украина, Молдова и НАТО. Когда люди находятся в таком морально-психологическом напряжении, они не замечают, как падает их уровень жизни, и свои финансовые проблемы. Они напуганы большой войной и финансово деградируют".

Угроза "нападения" и поход на Москву

Александр Коваленко замечает: Украина с первых дней полномасштабного вторжения России не использует возможности, которые у нее есть, для нанесения ударов по военным объектам РФ. И это принципиальная позиция Украины до сих пор.

"Все, что сегодня заявляет российская сторона – манипуляции и инсинуации, которые являются следствием использования Россией достаточно непригодного к использованию ракетного оружия, которое она производит наскоро, без надлежащего технического контроля. Иногда такое оружие меняет направление полета, у него перестают работать двигатели, тогда ракеты летят на Белгород, а военные РФ вынуждены сами их сбивать. Конечно, Россия не признает, что так происходит, поэтому местному населению и может казаться, что Украина может напасть на Россию", – продолжает эксперт.

[ + – ] Жители Белогорода раздражены тем, что в Москве звучат салюты, а войну приходится ощущать на себе только им Фото: Getty Images

При этом, по его словам, Украина имеет не только моральное, но и юридическое право отвечать на агрессию ударами по территории России. Но это право не обсуждается из-за данных международным партнерам обещаний.

"Украина продемонстрировала международным партнерам, что мы не намерены уничтожать города и поселки в России, даже военные объекты, что мы — не кровожадные варвары, а защитники собственной территории, и нам не нужно посягать на территорию РФ. Нам не нужен "поход на Москву", который обойдется ВСУ в десятки тысяч погибших, раненых и искалеченных. Нам не нужна их территория, нам нужно вернуть свое. Лично я всегда был на стороне того, что нужно наносить удары по территории РФ. Но, несмотря на это, я с пониманием отношусь к позиции нашей власти", – говорит Коваленко.

Право на удар: легитимно по международному праву

"Что может украинская армия, а что нет – ответ на этот вопрос может дать исключительно Генеральный штаб. Хотя из открытых источников нам известно, что высокопоставленные лица США и других стран заявляют, что Украина сама принимает решение, как применять оружие и где и куда наносить удары. Но мы же понимаем, что ВСУ используют оружие, которое нам предоставляют наши союзники для противодействия находящемуся на нашей территории агрессору. А также точечно наносят удары по расположению воинских частей, составам с горюче-смазочными материалами и по местам расположения ремонтных органов за пределами Украины. Дальше – без комментариев", – говорит и Саламаха.

Еще несколько месяцев назад министр обороны Британии Бен Уоллес отмечал: "Если Украина решила нацелиться на логистическую структуру российской армии, это было бы легитимно по международному праву", а госсекретарь США Энтони Блинкен уверял, что только Киев должен решать, наносить ли ВСУ удары по российским военным объектам. Правда, иностранные партнеры в один голос напоминали: оружие для таких ударов их страны Украине не передавали.

Власти Украины признают удары только по Крыму и по территориям, которые находились в составе Украины по состоянию на 1991 год. О взрывах, которые происходят на территории РФ, умалчивает. Например, после взрыва на Керченском мосту эксперты американского Института изучения войны отметили, что это был "украинский удар" по объекту на суверенной территории Украины – он не нарушает обязательств Украины перед западными партнерами по использованию поставленного Западом оружия. Кроме того, в отчете аналитиков говорилось, что оружие могло быть не американским: "Нет никаких признаков того, что украинские силы использовали американское оружие в ударах по Крыму, и маловероятно, что они это делали, поскольку цели за пределами досягаемости предоставленных США систем".

Логика в том, что Украина ведет не наступательную, а оборонительную войну, поэтому удары по гражданской инфраструктуре на территории РФ исключаются. А вот по военным объектам — возможны.

[ + – ] Горящая цистерна после взрыва на Крымском мосту Фото: Getty Images

Партизанское движение: в Украине, как в Израиле

24 октября 2022 года губернатор Брянской области России сообщил, что взрывное устройство повредило железную дорогу вблизи села Новозыбково, примерно в 15 км от российско-белорусской границы. Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Останови вагоны". Как известно, железная дорога является основным путем сообщения между Россией и югом Беларуси. На территории последней также известны случаи подрывов.

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Коваленко говорит – это могли быть внутренние разборки: "Я не исключаю, что заводы и нефтяные базы РФ являются объектами, из-за которых были использованы серьезные коррупционные схемы по распределению горюче-смазочных материалов для войск, боекомплектов и боеприпасов. Второй фактор – это техническая деградация этих объектов. Технически и технологически эти объекты деградируют очень давно. Техногенные катастрофы в РФ происходят часто, удивляться не стоит. Конечно, могут быть и другие варианты – действия третьей силы".

Николай Саламаха говорит, что информации о происходящем на территории России мало.

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"Можно оценивать только то, что находится в доступном и открытом информационном пространстве. Время от времени мы видим, что загорелся какой-то склад на Пермском пороховом заводе. Даже если сгорело несколько десятков тонн пороха, это значит, что он не попадет в гильзы или пороховые заряды снарядов, патронов, реактивных снарядов. Кто и как совершает действия, приводящие к этому, комментировать не буду", – говорит военный эксперт.

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко также уходит от от ответа на вопрос о партизанах.

"Какая у израильтян линия поведения? Работают тонко, чтобы россияне никогда не имели доказательств против них. Например, несколько дней назад были взорваны предприятия по производству оружия, работающего в Сирии у аэродрома. В Крыму уничтожено 10 инструкторов иранских Shahed. Полковник Корпуса стражей Исламской революции погиб. Израильтяне говорят, что они здесь ни при чем. Но при этом президент Израиля едет в США с доказательствами, что Shahed производят в Иране, а применяют в Украине".

Романенко уверен: когда придет время, станет понятно, кто и за что отвечает. Но это не история сегодняшнего дня.

"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уже признал, что в Крыму работали наши военные. Придет время – признают еще что-нибудь. Важно другое – Украина должна иметь такие же возможности, как и россияне. А у россиян есть баллистические и крылатые ракеты. У нас, к сожалению, таких возможностей нет. Следовательно, как минимум, должны расширить радиус удара до 300 километров HIMARS и MLRS", – говорит генерал.

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