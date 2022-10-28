"Пример контрактной армии для РФ": ЧВК Вагнера наращивает возможности для войны с Украиной, — ISW

Аналитики заявили, что ЧВК уже имеет отряд летчиков, которые управляли российскими самолетами Су-25 во время ведения боевых действий в Украине.

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ЧВК "Вагнер", которой управляет близкий соратник президента РФ Владимира Путина Евгений Пригожин, готовится наращивать свои боевые возможности для войны против Украины. Так, она вербует пилотов самолетов СУ-25, вертолетов, а также специалистов, которые бы справлялись с комплексами "Панцирь-С1", ЗРК С-300, о чем сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, пока что ЧВК не собирает свой парк боевых самолетов, однако может начать это делать, так как регулярная армия РФ все сильнее нуждается в услугах компании Пригожина. Так, ЧВК уже имеет отряд летчиков, которые управляли российскими самолетами Су-25 во время ведения боевых действий в Украине.

Аналитики также пишут, что бойцы "Вагнера" уже использовали французский легкий транспортный вертолет в Центральноафриканской Республике в 2021 году.

Кроме того, в отчете ISW сказано, что президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею суверенитета Украины, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами.

"Заявления Путина отвергают тот юридический факт, что Украина является полностью суверенным государством, что Российская Федерация признала суверенитет Украины и что украинский народ существует", — сказано в отчете.

По словам аналитиков, заявления Путина о том, что украинцев не существует важны для Украины, так как это может послужить новым подтверждением того, что РФ осуществляет геноцид.

Ранее Фокус сообщал, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине. Журналисты пишут, что у Администрации президента Байдена часто спрашивают о том, как она контролирует поток оружия в Украину. В США опасаются, что американские разработки попадут в руки контрабандистов.

Также сообщалось, что если РФ применит любой вид ядерного оружия, последует ответ мирового сообщества. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что даже разговоры о применении ядерного вооружения являются опасными и безответственными.

Еще напомним, что США отреагируют на удар России по американским спутникам. Действия Вашингтона, как утверждают в Белом доме, будут аналогичными угрозам, которые исходят от Москвы.