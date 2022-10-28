"Приклад контрактної армії для РФ": ПВК Вагнера нарощує можливості для війни з Україною, — ISW

Аналітики заявили, що ПВК вже має загін льотчиків, які керували російськими літаками Су-25 під час ведення бойових дій в Україні.

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ПВК "Вагнер", якою керує близький соратник президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин, готується нарощувати свої бойові можливості для війни проти України. Так, вона вербує пілотів літаків СУ-25, гелікоптерів, а також фахівців, які справлялися б з комплексами "Панцир-С1", ЗРК С-300, про що повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, поки що ПВК не збирає свій парк бойових літаків, проте може почати це робити, оскільки регулярна армія РФ все більше потребує послуг компанії Пригожина. Так, ПВК уже має загін льотчиків, які керували російськими літаками Су-25 під час ведення бойових дій в Україні.

Аналітики також пишуть, що бійці "Вагнера" вже використали французький легкий транспортний вертоліт у Центральноафриканській Республіці у 2021 році.

Крім того, у звіті ISW сказано, що президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею суверенітету України, що є принципово несумісним із серйозними переговорами.

"Заяви Путіна відкидають той юридичний факт, що Україна є повністю суверенною державою, що Російська Федерація визнала суверенітет України та що український народ існує", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, заяви Путіна про те, що українців не існує важливих для України, оскільки це може бути новим підтвердженням того, що РФ здійснює геноцид.

Раніше Фокус повідомляв, що США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Журналісти пишуть, що Адміністрація президента Байдена часто запитує про те, як вона контролює потік зброї в Україну. У США побоюються, що американські розробки потраплять до рук контрабандистів.

Також повідомлялося, що якщо РФ застосує будь-який вид ядерної зброї, піде відповідь світової спільноти. Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що навіть розмови про застосування ядерного озброєння є небезпечними та безвідповідальними.

Ще нагадаємо, що США відреагують на удар Росії по американських супутниках. Дії Вашингтона, як стверджують у Білому домі, будуть аналогічними загрозам, які походять від Москви.