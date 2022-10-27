Прошу принять меры: жители Белгорода требуют отодвинуть линию фронта от российской границы

Петиция с требованием оккупировать украинскую территорию, чтобы отодвинуть артиллерию ВСУ, нашла широкую поддержку среди россиян: под ней поставили тысячи подписей.

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Жительница Белгорода Эллина Браташ разместила в интернете петицию, потребовав отодвинуть линию фронта от границ Белгородской области.

"Я житель Белгородской области, г. Белгорода, наблюдая за участившимися агрессивными обстрелами приграничных сел Белгородской области, г. Шебекино, г. Белгорода, наблюдаю за массовыми разрушениями не только военной, но и гражданской инфраструктуры. Прошу предпринять меры и отодвинуть войска противника от нашей границы", — написала она.

Несмотря на безграмотный текст, из которого невозможно даже понять, кому адресовано воззвание, петицию за несколько дней подписали более 26 тыс. человек.

[ + – ] Петицию менее чем за неделю подписали 26 тыс. человек

Отметим, что от Харькова до границы с Россией — около 40 км, соответственно, автор петиции добивается захвата российской армией этого города и еще значительной части украинской территории, чтобы артиллерия не добивала до Белгородской области.

Как сообщалось, власти Белгородской области постоянно заявляют о том, что целями обстрелов ВСУ становятся дома мирных жителей и другие гражданские объекты. Между тем, 21 октября российский пропагандист Александр Коц случайно подтвердил, что ВСУ бьют по военным целям. Коц хотел продемонстрировать, как страдают жители российского региона. Однако на одном из опубликованных им снимков видно, что военную технику российская армия расставляет рядом с жилыми домами, подвергая тем самым опасности местных жителей.

Напомним, в Белгородской области начали сооружать защитные укрепление, которые известны как "зубы дракона". Они предназначены для сдерживания танковых атак.

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнера" формирует "ополчение" и готовится к "обороне" Белгородщины.