Перестарался: пропагандист случайно подтвердил, что ВСУ бьют по военным целям в России (фото)

Целью публикации было показать, как страдают мирные жители России от украинских обстрелов, однако на фото видно, что оккупанты расставляю военную технику рядом с гражданскими объектами.

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Российский военкор Александр Коц опубликовал несколько фотографий из Белгородской области, которые по задумке автора должны были иллюстрировать ужасные последствия обстрелов ВСУ. Между тем, благодаря этим фото стало понятно, что украинцы охотятся за военной техникой, которую оккупанты ставят рядом с гражданскими объектами.

Украинский журналист Юрий Бутусов назвал публикацию "потрясающим сеансом саморазоблачения российского пропагандиста".

"По случайному недосмотру Коц вставил одно фото, где четко видно, куда именно бьют ВСУ в Белгородской области, — отметил Бутусов. — Оказывается, где-то недалеко от детского садика находится целая группа сгоревшей российской боевой техники. Бронеавтомобиль "Тигр", танк с оторванной взрывом башней, БТР, МТЛБ".

Журналист констатировал, что таким образом российский пропагандист подтвердил, что целью украинской армии являются сугубо военные объекты, которые представляют угрозу для Украины и применятся для обстрелов и агрессии.

Репортажи Александра Коца не впервые играют на руку украинским военным. Аналитики группы CIT сообщали об уничтожении миномета "Тюльпан", который на видео заснял пропагандист.

На днях стало известно, что прокуратура РФ заинтересовалась публикациями Игоря Гиркина и известных военных блогеров, в частности, WarGonzo и Рыбаря. Их могут обвинить в дискредитации российской армии и распространении фейков. Силовикам не понравилась критика в адрес российского командования, которое допустило много ошибок на фронте.