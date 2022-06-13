Базу ЧВК "Вагнер" в Стаханове уничтожили благодаря видео из TikTok, — группа CIT

Командование ВС РФ, по словам расследователя Кирилла Михайлова, пытается скрыть факт гибели российских наемников на Луганщине.

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Уничтожение базы российской ЧВК "Вагнер" в оккупированной Кадиевке (Стаханов) стало возможным благодаря видеоролику из социальной сети TikTok. Такое мнение озвучил аналитик группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

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По его словам, командование ВС РФ пытается скрыть факт гибели российских наемников на стадионе в Стаханове, по которому был нанесен удар.

База ЧВК "Вагнер", как отмечает Кирилл Михайлов, была обнаружена благодаря видеоролику, который оккупанты записали и опубликовали в соцсети TikTok. Аналитик утверждает, что наемники сняли видео в детско-юношеской спортивной школе — учреждение находится в нескольких сотнях метров от стадиона, который захватчики переоборудовали в свою базу.

"Ситуация следующая. Увидели это видео, выяснили, где оно было снято, отправили туда дрон и он уже нашел эту базу на стадионе, по которой был нанесен удар", — продолжил аналитик группы CIT, рассказывая подробности уничтожения "вагнеровцев" в Кадиевке.

Михайлов утверждает, что командование ВС РФ пытается скрыть факт гибели наемников из ЧВК "Вагнер", о чем свидетельствует отчет "МЧС ЛНР". В документе оккупанты утверждают, что в указанном районе, по которому украинские военнослужащие нанесли удар, находились 22 человека.

"Но они описывают только двух пожилых женщин. Где еще 20? Непонятно. Они признают, что стадион был разрушен, поэтому можно предположить, что именно эти 20 [человек], о которых в отчете ничего нет, – "вагнеровцы", которые должны были погибнуть", — подчеркнул Михайлов.

По словам аналитика группы CIT, это не первый раз, когда российские войска сдают свои позиции через социальные сети. В качестве примера Михайлов привел уничтожение миномета "Тюльпан", который на видео заснял пропагандист Александр Коц.

Напомним, 9 июня в СМИ появилась информация об уничтожении базы ЧВК "Вагнер" в Стаханове, которая была оборудована на местном стадионе. Журналист Роман Бочкала утверждал, что после артиллерийского обстрела выжил только один российский наемник.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили командный пункт ВС РФ в оккупированном Рубежном.