ВСУ уничтожили в Рубежном командный пункт "кадыровцев", — Луганская ОВА

По словам главы администрации Сергея Гайдая, это уже третья "вечеринка", которые украинские военнослужащие устраивают для оккупантов за последние дни.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Подразделениям Вооруженных сил Украины удалось уничтожить командный пункт спецподразделения Чеченской Республики в Луганской области. Эту информацию озвучил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По его словам, ситуация на Луганщине крайне тяжелая — ВС РФ продолжают штурмовать Северодонецк и обстреливать из тяжелого вооружения украинские населенные пункты.

Успешная операция ВСУ, как отмечает Сергей Гайдай, была осуществлена в оккупированном Рубежном. Украинским военнослужащим удалось ликвидировать командный пункт "кадыровцев". На данный момент устанавливается точное число погибших захватчиков в результате атаки ВСУ.

В этом контексте Сергей Гайдай также упомянул другие успешные спецоперации Сил обороны Украины, которые проводились на Луганщине в последние дни.

"За последние дни есть еще две подобные "вечеринки": стадион с вагнеровцами в Кадиевке (Стаханов — ред.) и смертельное совещание в Северодонецком Дворце культуры Химиков", — продолжил руководитель ОВА.

По словам Гайдая, ВС РФ уже уничтожили два из трех мостов, которые ведут в прифронтовой Северодонецк. Обстреливая из тяжелой артиллерии последний уцелевший путепровод, российские военнослужащие хотят отрезать группировку ВСУ от снабжения. Руководитель ОВА не исключает, что в следующие 2-3 дня возможно наступление в районе трассы "Лисичанск-Бахмут".

Гайдай также назвал бредом информацию российских СМИ о том, что украинские военнослужащие и гражданские заблокированы на территории "Азота". Чиновник признал, что химпредприятие находится под массированными обстрелами, однако промышленную зону Северодонецка полностью контролируют ВСУ.

"Россияне находятся рядом с Врубовкой — поселок сильно пострадал от вражеского обстрела из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". В оккупированном Сватовом россияне разграбляют завод, оборудование вывозят в РФ", — продолжил Гайдай и добавил, что в данный момент захватчики вывозят украденное украинское зерно из Луганщины.

Напомним, 9 июня в СМИ появилась информация об уничтожении базы ЧВК "Вагнер" в оккупированном Стаханове. По словам журналиста Романа Бочкалы, в результате артиллерийского удара ВСУ выжил только один российский наемник.

Также сообщалось, что 11 июня ВС РФ понесли большие потери во время заседания в ДК Химиков, который расположен в Северодонецке.