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Политика Российско-украинская война

ВСУ уничтожили в Рубежном командный пункт "кадыровцев", — Луганская ОВА

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ВСУ уничтожили командный пункт "кадыровцев" в Рубежном

По словам главы администрации Сергея Гайдая, это уже третья "вечеринка", которые украинские военнослужащие устраивают для оккупантов за последние дни.

Подразделениям Вооруженных сил Украины удалось уничтожить командный пункт спецподразделения Чеченской Республики в Луганской области. Эту информацию озвучил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация на Луганщине крайне тяжелая — ВС РФ продолжают штурмовать Северодонецк и обстреливать из тяжелого вооружения украинские населенные пункты.

Успешная операция ВСУ, как отмечает Сергей Гайдай, была осуществлена в оккупированном Рубежном. Украинским военнослужащим удалось ликвидировать командный пункт "кадыровцев". На данный момент устанавливается точное число погибших захватчиков в результате атаки ВСУ.

В этом контексте Сергей Гайдай также упомянул другие успешные спецоперации Сил обороны Украины, которые проводились на Луганщине в последние дни.

"За последние дни есть еще две подобные "вечеринки": стадион с вагнеровцами в Кадиевке (Стаханов — ред.) и смертельное совещание в Северодонецком Дворце культуры Химиков", — продолжил руководитель ОВА.

По словам Гайдая, ВС РФ уже уничтожили два из трех мостов, которые ведут в прифронтовой Северодонецк. Обстреливая из тяжелой артиллерии последний уцелевший путепровод, российские военнослужащие хотят отрезать группировку ВСУ от снабжения. Руководитель ОВА не исключает, что в следующие 2-3 дня возможно наступление в районе трассы "Лисичанск-Бахмут".

Гайдай также назвал бредом информацию российских СМИ о том, что украинские военнослужащие и гражданские заблокированы на территории "Азота". Чиновник признал, что химпредприятие находится под массированными обстрелами, однако промышленную зону Северодонецка полностью контролируют ВСУ.

"Россияне находятся рядом с Врубовкой — поселок сильно пострадал от вражеского обстрела из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". В оккупированном Сватовом россияне разграбляют завод, оборудование вывозят в РФ", — продолжил Гайдай и добавил, что в данный момент захватчики вывозят украденное украинское зерно из Луганщины.

Напомним, 9 июня в СМИ появилась информация об уничтожении базы ЧВК "Вагнер" в оккупированном Стаханове. По словам журналиста Романа Бочкалы, в результате артиллерийского удара ВСУ выжил только один российский наемник.

Также сообщалось, что 11 июня ВС РФ понесли большие потери во время заседания в ДК Химиков, который расположен в Северодонецке.