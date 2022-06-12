ЗСУ знищили в Рубіжному командний пункт "кадировців", — Луганська ОВА

За словами голови адміністрації Сергія Гайдая, це вже третя "вечірка", яку українські військовослужбовці влаштовують для окупантів за останні дні.

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Підрозділам Збройних сил України вдалося знищити командний пункт спецпідрозділу Чеченської Республіки у Луганській області. Цю інформацію озвучив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, ситуація на Луганщині вкрай важка — ЗС РФ продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та обстрілювати з важкого озброєння українські населені пункти.

Успішну операцію ЗСУ, як зазначає Сергій Гайдай, було здійснено в окупованому Рубіжному. Українським військовослужбовцям вдалося ліквідувати командний пункт "кадировців". Наразі встановлюється точна кількість загиблих загарбників унаслідок атаки ЗСУ.

У цьому контексті Сергій Гайдай також згадав про інші успішні спецоперації Сил оборони України, які проводилися на Луганщині останніми днями.

"За останні дні є ще дві подібні "вечірки": стадіон із вагнерівцями в Кадіївці (Стаханів — ред.) та смертельна нарада у Сєвєродонецькому Палаці культури Хіміків", — продовжив керівник ОВА.

За словами Гайдая, ЗС РФ уже знищили два з трьох мостів, які ведуть у прифронтовій Сєвєродонецьк. Обстрілюючи з важкої артилерії останній уцілілий шляхопровід, російські військовослужбовці хочуть відрізати угруповання ЗСУ від постачання. Керівник ОВА не заперечує, що в наступні 2-3 дні можливий наступ у районі траси "Лисичанськ-Бахмут".

Гайдай також назвав маячнею інформацію російських ЗМІ про те, що українські військовослужбовці та цивільні заблоковані на території "Азоту". Чиновник визнав, що хімпідприємство перебуває під масованим обстрілом, проте промислову зону Сєвєродонецька повністю контролюють ЗСУ.

"Росіяни знаходяться поряд із Врубівкою — селище сильно постраждало від ворожого обстрілу з важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". В окупованому Сватовому росіяни розграбують завод, обладнання вивозять в РФ", — продовжив Гайдай і додав, що наразі загарбники українське зерно з Луганщини.

Нагадаємо, 9 червня у ЗМІ з'явилася інформація про знищення бази ПВК "Вагнер" в окупованому Стаханові. За словами журналіста Романа Бочкали, внаслідок артилерійського удару ЗСУ вижив лише один російський найманець.

Також повідомлялося, що 11 червня ЗС РФ зазнала великих втрат під час засідання в БК Хіміків, який розташований у Сєвєродонецьку.