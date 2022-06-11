ЗС РФ зазнала великих втрат під час наради в Сєвєродонецьку, — Гайдай

За інформацією голови Луганської ОВА, гранати та снаряди залетіли у вікна БК Хіміків, де сховалися росіяни.

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У Сєвєродонецьку українські війська атакували росіян, які влаштували нараду в одній із будівель. Про це голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай розповів в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, російські військові зібралися в "Будинку хіміків" (ймовірно, йдеться про Палац культури хіміків, — ред). Внаслідок бойових дій ЗС РФ зазнали великих втрат.

"Щось там нахімічили, почали гинути. Наразі детальної інформації у нас немає, але знаємо, що навіть у вікна залітали гранати і снаряди. Пізніше зможемо сказати, хто саме у них там загинув у Будинку Хіміків".

[ + – ] Палац культури Хіміків у Сєвєродонецьку Фото: Скриншот

Сергій Гайдай також розповів, що ситуація у Сєвєродонецьку залишається складною. Росія, як і раніше, контролює більшу частину міста, проте ЗСУ продовжують тримати оборону — на деяких вулицях точаться позиційні бої. Поки що бійці ЗСУ кажуть: загрози оточення немає. Як зазначив керівник, ОВА намагається забезпечити захисників усіма необхідними ресурсами для успішної боротьби із загарбниками.

"Є можливість доставляти туди як людей (резерви), так і зброю, і всі необхідні речі, які потрібні хлопцям", — заявив Сергій Гайдай.

Найважча ситуація в Луганській області зараз спостерігається по напрямку Врубівки. Напередодні обласна адміністрація отримала інформацію, що російські війська підтягли до селища вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепек" — свою найпотужнішу неядерну зброю. Сергій Гайдай вважає, що саме з нього напередодні обстріляли Врубівку.

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Раніше американські аналітики повідомили, що ЗС РФ шукають слабкі місця в обороні Сєвєродонецька та готуються до штурму Слов'янська. Передбачається, що українські війська не утримуватимуть місто за будь-яку ціну, але поки що використовують гнучку тактику для стримування противника і заподіяння максимальної шкоди.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Кремлю так важливо захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. За його словами, місто не має великого стратегічного значення, проте повна окупація дозволить ЗС РФ заявити про перемогу та підготуватися до наступів на інших напрямках.