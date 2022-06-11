ВС РФ понесли большие потери во время совещания в Северодонецке, — Гайдай

По информации главы Луганской ОВА, гранаты и снаряды залетели в окна ДК Химиков, где укрылись россияне.

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В Северодонецке украинские войска атаковали россиян, которые устроили совещание в одном из зданий. Об этом глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай рассказал в эфире национального телемарафона.

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По его словам, российские военные собрались в "Доме Химиков" (вероятно, речь о Дворце культуры химиков, — ред). В результате боевых действий ВС РФ понесли большие потери.

"Что-то там нахимичили, начали гибнуть. Сейчас детальной информации у нас нет, но знаем, что даже в окна залетали гранаты и снаряды. Позже сможем сказать, кто именно у них там погиб в Доме Химиков".

[ + – ] Дворец культуры Химиков в Северодонецке Фото: Скриншот

Сергей Гайдай также рассказал, что обстановка в Северодонецке остается сложной. Россия по прежнему контролирует большую часть города, однако ВСУ продолжают держать оборону — на некоторых улицах идут позиционные бои. Пока бойцы ВСУ говорят: угрозы окружения нет. Как отметил руководитель, ОВА старается обеспечить защитников всеми необходимыми ресурсами для успешной борьбы с захватчиками.

"Есть возможность доставлять туда как людей (резервы), так и оружие, и все необходимые вещи, которые парням нужны", — заявил Сергей Гайдай.

Самая тяжелая ситуация в Луганской области сейчас наблюдается по направлению Врубовки. Накануне областная администрация получила информацию, что российские войска подтянули к поселку огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" — свое самое мощное неядерное оружие. Сергей Гайдай предполагает, что именно из него накануне обстреляли Врубовку.

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Ранее американские аналитики сообщили, что ВС РФ ищут слабые места в обороне Северодонецка и готовятся к штурму Славянска. Предполагается, что украинские войска не станут удерживать город любой ценой, но пока используют гибкую тактику для сдерживания противника и нанесения максимального ущерба.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Кремлю так важно захватить Северодонецк и Лисичанск. По его словам, город не имеет большого стратегического значения, однако полная оккупация позволит ВС РФ заявить о победе и подготовиться к наступлениям на других направлениях.