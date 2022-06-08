Бои, как в Сталинграде. Особенности обороны Северодонецка и три задачи ВСУ

В Северодонецке уже вторую неделю продолжаются ожесточенные уличные бои. Украинская армия в результате успешных контратак смогла отбить несколько улиц и кварталов. В чем важность Северодонецка и почему так важна его оборона?

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С 24 февраля Северодонецк под огнем

Северодонецк – типичный для востока Украины город. Возник в советские времена на месте поселка, в котором жили работники крупнейшего химического комбината "Азот" (в последние годы принадлежал олигарху Дмитрию Фирташу), предприятия, которое изготовляло азотные удобрения. Название получил от расположенной рядом реки Северский Донец.

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После захвата войсками РФ и ее прокси-силами Луганска в 2014 году, Северодонецк ненадолго оказался на неподконтрольных правительству Украины территориях, а после освобождения стал административной столицей области. До 24 февраля 2022 года в городе было около 100 тысяч жителей.

Обстрелы Северодонецка начались 24 февраля с воздуха: тогда российская армия нанесла ракетный удар по местному аэропорту. Волонтер Ариф Багиров, с которым беседует Фокус, вспоминает: горожане увидели черный дым и подумали, что на этот раз война будет настоящей.

[ + – ] Антивоенный митинг в Северодонецке 24 февраля 2022 года Фото: Getty Images

Уже в начале весны Северодонецк стал свидетелем массовых обстрелов из артиллерии и систем реактивного залпового огня "Град". 8 марта снаряды прилетели в район улицы Курчатова, в детский сад. От хаотических обстрелов погибли десять местных жителей. С каждым днем количество обстрелов увеличивалось.

Волонтер говорит, что весной 2022 года в Северодонецке могли погибнуть около тысячи горожан – посреди города появилось множество могил.

"С начала мая, когда русские подтянули силы с киевского направления, начался ад. Мы уже даже волонтерить не могли: голову не поднимешь, обстрелы по всем районам. Раньше локально обстреливали, мы знали, что если работают по одному участку, значит, на другой можно ехать. Но в середине мая уже никаких "окон" для поездок не было. Вскоре я подумал: минометы – это был лишь детский сад, появилось что-то "супержужжащее". Невозможно было укрыться даже в подвале. Одну местную женщину осколком достало даже там", – рассказывает Фокусу волонтер. Он до последнего не покидал родной Северодонецк, помогая местным жителям.

"Я этот город строил, хочу тут и умереть"

Последний раз Арифу удалось связаться с коллегами, оставшимися в Северодонецке, 1 июня. Тогда он узнал, что штурмуют гуманитарный штаб: "Связь была по Starlink, но сейчас он уничтожен или попал не в те руки. Поэтому информации нет. Знаю, идут жестокие городские бои, через мой Северодонецк проходит линия фронта".

Сегодня в городе – не более десяти тысяч жителей. Часть выехала на подконтрольные правительству Украины территории, другая – в оккупацию или же Россию.

[ + – ] Эвакуация из Северодонецка. Март 2022 года Фото: Getty Images

"Смотришь – город пустой, а заходишь в подвал, а там десятки, а то и сотни людей прячутся. Остались пенсионеры, есть молодежь, с детьми, – продолжает волонтер. – Я все три месяца только тем и занимался, что спрашивал: чего вы ждете? Кто-то говорил, что боится ехать, у кого-то нет финансовой возможности и веры в то, что их где-то бесплатно примут, накормят. Пенсионеры мне открыто говорили: "Ариф, я этот город строил, хочу тут и умереть, не мешай мне". И что я скажу? Пока мог, чем-то помогал – лекарствами, продуктами, котиков кормил. Если это их последние дни, старался скрасить".

Почти все местные жители находятся в подвалах. Несколько сотен – в бомбоубежищах "Азота". Туда перебрались люди из новых районов, потому что их квартиры полностью разрушены.

[ + – ] Разрушенный обстрелом торговый центр в Северодонецке Фото: Getty Images [ + – ] Северодонецк, местный рынок Фото: Getty Images [ + – ] Детская площадка после обстрела Фото: Getty Images [ + – ] Развлекательный комплекс JAZZ после обстрела Фото: Getty Images

"Инфраструктурно город уничтожен. Он без признаков жизни – нет электричества, газа, воды, связи. А дома стоят. Ну как стоят? Коробки. Где-то наполовину разрушены. Когда перестали работать пожарные, квартиры выгорели полностью. Попало в одну из них, загорелись другие, огонь пошел по всему дому. Северодонецк – мертвый. У него кровь не циркулирует, нервная система не функционирует, мозг умер. Возвращаться людям некуда, и россиянам взять с него нечего. Но они так любят, это их стиль – освободили, называется, полностью. Они же пришли убивать и уничтожать все в ноль. Посмотрите на Попасную и Рубежное. От них ничего не осталось", – говорит волонтер.

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По словам Арифа, выехать из Северодонецка невозможно. За трассу, соединяющую Лисичанск с Бахмутом, идут бои. Сам Багиров успел проскочить буквально в последний день – 21 мая сел на свой велосипед и проехал на нем 65 километров.

"Сначала там просто были артиллерийские дуэли, а после стали выходить диверсионные группы, я бы после и не дергался. Снаряд тратить на меня никто бы не стал, а из посадки из стрелкового легко бы подстрелили", – допускает собеседник.

Оборона Северодонецка: городские бои, как в Сталинграде

Российская армия вошла в Северодонецк еще в начале прошлой недели, в разные дни под ее контролем оказывались от 50% до 70% города. Сначала британская разведка предупреждала: вокруг Северодонецка сконцентрировано большое количество войск и артиллерийских орудий; вероятно, россияне вскоре возьмут под свой контроль не только Северодонецк, но и всю Луганскую область, как бы дорого им это ни стоило.

Несколько дней назад прогноз изменился: Вооруженные Силы Украины провели в Северодонецке успешные контратаки, сумев остановить продвижение российских сил.

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"Ситуация меняется постоянно. Там как в Сталинграде: каждая улица переходит из рук в руки. И так будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не выдохнется. Но пока у нас больше сил и средств удерживать Северодонецк, чем у армии РФ. Россияне что в поле, что в городе воюют одинаково – по принципу огневого вала: вперед пускают артиллерию и авиацию, когда она все уничтожает, они идут в наступление. И с ними такая тактика играет злую шутку. Когда их наступление украинские силы останавливают, им не за что зацепиться – они откатываются назад. И тогда если наши переходят в контратаку, то они гонят их к первому оборонному рубежу", – говорит Фокусу военный эксперт Олег Жданов.

В то же время количество артиллерийских систем у украинской стороны не позволяют пока держать противника на открытой местности. Поэтому командование ВСУ приняло решение вести сложные городские бои.

"Россиянам приходится непросто. Наши силы выглядят более подготовленными к таким контактным боям в урбанизированных районах: они пытаются нанести максимальные потери противнику, и максимально сохранить жизни наших военных. Что позволило приостановить российское наступление", – говорит Фокусу Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Три задачи ВСУ в Северодонецке

На сегодня, по оценкам Александра Мусиенко, у украинской армии три задания:

Во-первых, укрепиться на тех позициях, где это возможно. Скорее всего, в промзоне завода "Азот", и оттуда, ожидая резервы, которые все время подходят, постараться выходить в контратакующие рейды с целью нанести противнику как можно более значительные потери.

Во-вторых, удержать фланги к северу и югу от Северодонецка, чтобы предотвратить окружение города.

В-третьих, не дать прекратить логистическое обеспечение украинских сил, то есть, не потерять контроль над трассой Лисичанск-Бахмут, по которой идет снабжение украинских военных и до недавнего времени шла эвакуация гражданских.

И перспективы у Вооруженных Сил есть. Даже несмотря на то, что некоторые операции не дают ожидаемых результатов.

[ + – ] Удержать Северодонецк очень важно. Хотя это не столько военное задание, сколько политическое Фото: Getty Images

Прежде всего, это происходит из-за ограниченных резервов россиян. Противнику приходится перебрасывать подразделения с других участков фронта. К тому же количество не означает качество. Российские силы возле Северодонецка состоят из регулярных войск РФ и сил, мобилизованных на оккупированной территории — которые плохо подготовлены.

"Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов – это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, причиненные регулярным российским силам", – отмечается в отчете британской разведки.

Регулярные российские войска используют мобилизованных в Донецкой и Луганской области как живой щит. За их спинами стоят российские войска. И уже известно, что возникают конфликты: например, жители Донецкой области отказывались идти воевать в Луганскую.

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"Сегодня удержать Северодонецк – не столько военное задание, сколько политическое. Если мы потеряем контроль над Северодонецком, а после — над соседним Лисичанском, то потеряем контроль над всей Луганской областью. И россияне будут подавать это как свою символическую победу после значительных неудач", – продолжает Олег Жданов.

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Такое положение дел позволило бы Кремлю заявить о прогрессе в достижении заявленной цели по "освобождению" Донбасса.

А еще войска РФ хотят взять паузу, чтобы пополнить свои силы по этому направлению и по другим, продвигаться на запад, в сторону Краматорска – административного центра в Донецкой области, который также хочет захватить российская армия.

Эксперты отмечают, что с военной точки зрения Северодонецк не имеет какого-то важного значения.

"Лисичанск имеет более эффективное и выгодное положение в плане географии местности. С одной стороны – река, а сам город находится на более высоком берегу, с него обстреливать пойму реки можно сверху вниз", – поясняет Жданов.

Продержаться еще неделю

Александр Мусиенко допускает, что возможно тактическое отступление Вооруженных Сил Украины, если наша сторона увидит, что окружения не удается избежать или это необходимо для выравнивания линии фронта.

"И тогда, возможно, украинская армия сможет получить лучшие позиции, более выгодные, в том же Лисичанске, чтобы продолжать защиту и переходить к контратакам, – говорит руководитель Центра военно-правовых исследований. – Россияне также понимают, что если они заставят украинские силы отступить, то перед ними снова возникнет преграда – река, которую придется форсировать".

[ + – ] Уже в начале весны Северодонецк стал свидетелем массовых обстрелов из артиллерии и систем реактивного залпового огня "Град Фото: РИА Новости

Закрыть кольцо россияне не могут, потому что мы используем всю артиллерию, которая пришла с Запада. Она более мощная и более точная. В этом уверен Жданов: "И если мы продержимся еще неделю, то придет дополнительное оружие. С военной базы США в Европе уже едут в Украину реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. И это до начала реализации программы Lend-Lease, поставки согласно которой будут через пару недель. Если HIMARS через несколько дней окажутся в районе Северодонецка, то ситуация будет резко меняется в нашу пользу. На сегодня известно, что США дают четыре. Еще три ракетные системы M270 MLRS, производства США, обещает Великобритания. И тогда мы можем сломать прогноз британской разведки. Северодонецк можно удерживать за счет этих реактивных систем, используя их дальность до 80 километров. С помощью этих систем мы начнем громить поставки россиян. Тогда натиск российских войск может ослабнуть, а у нас будут дополнительные силы, чтобы удерживать Северодонецк".

Эксперты говорят, что удержать Северодонецк очень важно для украинской армии, но вряд ли после она пойдет в наступление. А если и пойдет, то на другом участке – западнее Лимана, в районе Изюма, чтобы выровнять линию фронт. Тогда угроза окружения была бы снята.