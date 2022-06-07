Второй фронт. Когда и почему НАТО может вступить в войну в Украине

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Сценарий первый

Украина начинает катастрофически проигрывать. С учетом того, что Запад уже так много инвестировал не только денег, но и своего авторитета в украинскую победу, он не сможет просто остаться безучастным свидетелем того, как Путин ее прикончит. Этого не позволят ему сделать его избиратели. Люди не любят лузеров. И Байден и Ко это понимают.

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Возможно, у западных политиков иное, чем у украинцев, представление о желаемой победе. Возможно, им действительно не нужна безоговорочная победа Украины. Им, вероятно, была бы предпочтительнее "непобеда" Путина.

Но полное фиаско Украины им тем более не нужно, потому что это будет и их фиаско. И это совершенно точно скажется на их собственных политических перспективах. Тем, кто мало помогал, избиратели скажут, что вот потому и проиграли, что вы так и не решились на серьезные поставки тяжелого вооружения. А тем, кто много помогал, они скажут: какого черта вы сожгли столько денег и все равно все просрали?

Путин в сознании западных обывателей уже прочно превратился в "Доктора Зло". И необходимость борьбы с ним уже давно не предмет дискуссий.

Медиа нарисовали его образ. Он — злобный садист и враг свободы, мрачный затворник и кощей, отвратительный враль с отталкивающей внешностью старого павиана.

Такие должны быть демонстративно повержены. Иначе это неправильное кино и люди такое кино не любят. Поэтому они будут требовать "правильной" концовки, в которой "Доктор Зло" убегает, потом падает, уморительно дрыгает ножками и сдыхает, высунув синий язык. Таковы законы жанра. И политического — тоже.

Сценарий второй

Украина начинает очевидно побеждать. Тут уж сам Бог велел вмешаться. Нельзя позволить Украине одной насладится всеми плодами победы.

Во-первых, мы тоже хотим вкусить этих плодов. А во-вторых, одной Украине будет сильно жирно. Мало ли чего она о себе после этого возомнит?!

Надо обозначить свою роль в этой победе. И сполна получить все ништяки и лавры. Этого хотят наши избиратели и это нужно нам самим: это тот капитал, который мы предъявим им в следующем избирательном цикле.

Так что я уверен: как бы тяжело не складывалась текущая ситуация, все равно: наше дело — правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Слава Украине!

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