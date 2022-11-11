ВСУ вас достанут. Смогут ли россияне сбежать из Херсона
"ВСУ вплотную подошли к Херсону и вовсю обстреливают переправы через Днепр. По тому, с каким остервенением украинцы лупят из всех видов артиллерии по отступающим россиянам, мне лично ясно, что никаким договорняком тут не пахнет. Если ВСУ уничтожат большую часть херсонской группировки россиян, то это избавит Украину от риска появления этих войск на другом участке фронта". Мнение.
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В ходе этого отступления Суровикин приобретает тот опыт, которого ему так не хватало в Сирии. Там он обстреливал мирных сирийцев ракетами и бомбил с самолетов, а теперь он сам имеет прекрасную возможность побывать в их шкуре. И на себе испытать все прелести рукотворного Армагеддона.
Если ВСУ уничтожат большую часть херсонской группировки россиян (а все идет к такому финалу), то это не только покажет всему миру стратегический талант полководца Суровикина, но и избавит Украину от риска появления этих войск на каком-то другом участке фронта.
Сейчас на переправах стоят огромные толпы российских солдат, которых непрерывно обстреливают ВСУ. Россияне, отчаявшись дождаться своей очереди на переправах через мост под Антоновкой и дамбе в Новой Каховке (впрочем, эти переправы тоже обстреливаются), бросили всю технику и кинулись переплывать Днепр на первых попавшихся посудинах.
Это похоже на что угодно, но не на организованную эвакуацию войск. Этот суровикинский драп войдет а историю как символ всего путинского правления. Называйте это как угодно. Новый Сталинград или Ватерлоо. Но этот позор уже не перелицуешь в победу.
Пользуясь терминологией Льва Толстого, "дух войска" после таких маневров уже не восстановить, и как не призрачны были шансы Путина на победу, теперь они улетучились окончательно.
В свое время Гитлер возлагал большие надежды на смерть Рузвельта. Он считал, что это знак Небес и "противоестественная коалиция коммунистов и капиталистов" развалится.
Вот и российские СМИ начали заклинать реальность и сообщать о том, что Си Цзиньпин не подтверждает своего участия в смммите G20 на Бали. Идея этих кампаний заключалась, видимо, в том, что боги услышат их мольбы и Си не станет встречаться с Байденом. И это будет знак, что он поддерживает Россию…
Но не прошло и полдня, как все их хрупкие мечты были бесцеремонно разрушены утратившим всякую деликатность Белым Домом, который четко и ясно сказал, что переговоры состоятся 14 ноября. Думаю, товарищ Си прекрасно понимает, что на этих переговорах невозможно будет избежать темы войны в Украине. И он отдает себе отчет в том, чего ждут от него американцы. И раз он идет на эту встречу, значит, ему есть что сказать и есть на что разменять свое согласие на поражение Путина.
Иначе зачем встречаться? Для того чтобы отказать — достаточно телефона или вообще общения на уровне МИДов. Очные встречи нужны для улыбок и рукопожатий. Особенно на таком уровне.
Итак, дорогие мои украинцы и не только. Вот и стали мы еще на один шаг (да еще какой!) ближе к победе. А могло ли быть иначе, если наше дело правое? А раз так, то враг будет разбит и победа будет за нами. Слава Украине!Важно