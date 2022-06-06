Стратегия ужаса и страха. Как навсегда решить вопрос России

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Есть два базовых подхода к решению проблемы российской агрессии. Две основополагающие стратегии.

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Стратегия первая – сделать так, чтобы Россия не хотела нападать на соседей.

Стратегия вторая – сделать так, чтобы Россия не могла нападать на соседей.

Эти стратегии не то чтобы вообще взаимоисключающие, но очень плохо совместимые. Они предусматривают слишком разные инструменты – успешная реализация одной будет вредить реализации другой.

Первая стратегия предполагает влияние на российское общество через убеждение, что ему выгоднее жить в мире, через популяризацию "хороших россиян" и увеличение их информационного и политического капитала, через кампании за мир и постепенную демократизацию. На этой стороне Макрон, Папа Римский, Джордж Мартин.

Вторая стратегия предполагает ограничение экономических и военных мощностей России. Информационное влияние на российское общество здесь тоже должно быть, но в первую очередь через страх.

В российском сознании слово "Украина" должно стать тождественным слову "Чечня" или "Афган" — это место, куда настолько не хочется лезть, что нужно прилагать огромные усилия, чтобы не пришлось.

Это место, где тебя убьют и унизят, не ходите дети в Африку гулять. На этой стороне Илон Маск, Стивен Кинг, Борис Джонсон. И я.

Я на ней потому, что она надежнее и опирается на объективные, а не субъективные факторы. Я не хочу ставить будущее своих потомков на кон в вопросе "захочет ли сосед их убить". Я хочу, чтобы он не мог их убивать. Убедить соседа не быть таким, каким он был пятьсот лет – благородная и амбициозная цель. Но он в любой момент может передумать – и все усилия псу под хвост.

Да, есть концепция, что "Россия никуда не денется, после войны нужно будет как-то жить". Не знаю, денется ли, страны иногда деваются. Но я предпочту жить рядом с Россией, которая нас ненавидит и боится, чем с Россией, которая лезет обниматься и создавать совместные проекты, реализуя собственные интересы в Украине другими методами. Так надежнее и менее кринжево.

Поэтому именно на этом историческом этапе я не являюсь сторонником концепции поиска хороших русских инфлюенсеров. Еще в 2014-м я считал это полезным. Сейчас – нет. Лучшим инфлюенсером на российскую аудиторию я считаю ВСУ, лучшим средством воздействия – военные победы и их освещение.

Благо, этот метод споров и разделений в украинском обществе не вызывает.

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