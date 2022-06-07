Другий фронт. Коли і чому НАТО може вступити у війну в Україні

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сценарій перший

Україна починає катастрофічно програвати. Зважаючи на те, що Захід вже так багато інвестував не лише грошей, а й свого авторитету в українську перемогу, він не зможе просто залишитися байдужим свідком того, як Путін її прикінчить. Цього не дозволять зробити його виборці. Люди не люблять лузерів. І Байден та Ко це розуміють.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Можливо, у західних політиків інше, ніж в українців, уявлення про бажану перемогу. Можливо, їм справді не потрібна беззаперечна перемога України. Їм, ймовірно, була б краще "неперемога" Путіна.

Але повне фіаско України їм тим паче не потрібне, бо це буде і їхнє фіаско. І це абсолютно точно позначиться на їхніх політичних перспективах. Тим, хто мало допомагав, виборці скажуть, що тому й програли, що ви так і не зважилися на серйозні поставки важкого озброєння. А тим, хто багато допомагав, вони скажуть: якого чорта ви спалили стільки грошей і все одно просрали?

Путін у свідомості західних обивателів вже міцно перетворився на "Доктора Зло". І необхідність боротьби з ним уже давно не є предметом дискусій.

Медіа намалювали його образ. Він — злісний садист і ворог свободи, похмурий пустельник і кощій, огидний брехень із відразливою зовнішністю старого павіана.

Такі мають бути демонстративно повалені. Інакше це неправильне кіно і люди таке кіно не люблять. Тому вони вимагатимуть "правильної" кінцівки, в якій "Доктор Зло" втікає, потім падає, тремтить ніжками і зітхає, висунувши синій язик. Такими є закони жанру. І політичного теж.

Сценарій другий

Україна починає явно перемагати. Тут сам Бог велів втрутитися. Не можна дозволити Україні насолодитися всіма плодами перемоги.

По-перше, ми також хочемо скуштувати цих плодів. А по-друге, одній Україні буде дуже жирно. Мало чого вона про себе після цього надумає?!

Потрібно позначити свою роль у цій перемозі. І сповна отримати всі ніштяки та лаври. Цього хочуть наші виборці і це потрібно нам самим: це той капітал, який ми висунемо їм у наступному виборчому циклі.

Так що я впевнений: як би важко не складалася поточна ситуація, все одно: наша справа — праведна, ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Слава Україні!

Джерело.

Важливо