Житель Лисичанска, чьи ближайшие родственники проживают в Рубежном, за который продолжаются ожесточенные бои, рассказал Фокусу о том, что происходит на этой линии фронта и как оттуда можно эвакуироваться.

О том, что происходит в эти дни в Рубежанске и Лисичанске, рассказывает Валентин Шевченко (имя изменено из соображений безопасности).

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[ + – ] Зарево над Рубежным Фото: Соцсети

– Наша квартира пока цела, но на мэрии Рубежного пару дней висела элэнэровская тряпка, бои продолжаются, обстрелы происходят с применением всего и вся. Возможность выехать из города у людей сужается. Если раньше люди выезжали автобусами от исполкома, то теперь едут из южной части города, где расположен химзавод "Зоря". Как туда добраться – это задача самих переселенцев. Одни мои знакомые, у которых взрывной волной выбило стекла в квартире, в пятницу, 18 марта, ехали туда на велосипеде. Вчера из города вывезли около 50 человек. Везут в микроавтобусах колонной по 3-4 бусика.

Разрушения масштабные, когда увидел горящее здание Дворца спорта в Рубежном, то не могу передать ощущение ужаса. Очень тяжелая гуманитарная обстановка, хотя что-то людям пытаются подвезти. Пару дней назад перебили магистральный газопровод, так что народ сидит без газа. Света и воды давно нет.

Есть случаи мародерства. Приличные с виду женщины тащили из магазина бытовой химии все, что смогли утащить. Когда были разбиты окна одной из аптек, народ потащил медикаменты.

[ + – ] Разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном [ + – ] Разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном [ + – ] Разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном [ + – ] Разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном [ + – ] Разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном [ + – ] Разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном [ + – ] Разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном [ + – ] Разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном

В Лисичанске, где до войны проживало около 130 тыс. человек, сегодня газ есть, но горит еле-еле, моя мама опасается, что скоро исчезнет. Огромные очереди за хлебом, в которых приходится стоять по три часа. По крайней мере, в районе микрорайонов завода РТИ (резинотехнических изделий).

Родным, которые в Рубежном сидели в подвале, не хватало воды. Пока был снег, горожане его собирали, пытались на этой воде чай заваривать, но пить такой напиток не каждый сможет. Люди помогают друг другу, чем могут. У нас там есть чемпионка мира по пауэрлифтингу, так она кашу приносила.

Со связью очень плохо. По двум причинам. Первая – это разрушенные вышки мобильных операторов. Но тут помогает национальный роуминг, можно попробовать подключиться к другому оператору. Я так делал. А вторая причина – это отсутствие света, телефоны разряжены, подзарядить их негде. Лишь после того, как обстрелы немного стихли, появилась возможность подзарядиться от генератора на Укртелекоме.

По центральной части города ходят российские солдаты с красной и белой лентой на рукавах и ногах. Говорят, что они "свои". Некоторые утверждают, что они не за Россию и не за "укропов". За "ЛНР". Коллаборанты даже готовят им чай на костре.

Сегодня впервые за много дней в городе появилось электричество.

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Из Лисичанска два пункта выезда. Каждый день объявляют время отправления автобусов. Первый – это в районе завода РТИ, там один автобус службы чрезвычайных ситуаций, он в сопровождении полиции едет. Берут в первую очередь детей, женщин, стариков. Второй пункт эвакуации организован в центре возле рынке, оттуда отправляется несколько автобусов. Здесь уже надо выстоять длинную очередь, чтобы записаться на эвакуацию. Иногда волонтеры начинают проверять списки предварительно записавшихся и выясняется, что кое-кто уехал, освободив таким образом место для других нуждающихся.

Большая часть населения остается. Уехать могут не все. Тот, кто побогаче и у кого есть автомобиль, накануне войны еще уехали, они знали о вторжении. Потому у нас здесь были огромные очереди на заправках. Вообще, во время войны проявляется как хорошее, так и плохое в людях. В том числе хамство. Вот, мои родственники пытались вырваться, рядом с ними был знакомый, он грузил машину чуть ли не с прицепом, все туда баулы свои складывал. Они просили, чтобы кого-то из них взял, но он отказался, не захотел оставить даже часть своих вещей. Второй пример – это студенты. Когда началась эвакуация, их предупредили, чтобы они брали минимум вещей, но некоторые будто не понимают, тянут с собой огромные сумки, чемоданы. Из-за этого других людей эвакуировать не удается. Это в Рубежном.

Что касается эвакуации из Лисичанска на авто, то там единственное окно эвакуации – это ехать автомобилем через Бахмутский шлях. А если железная дорога, то сперва из Лисичанска нужно машиной добраться до Новозолотаревки (можно на такси за 2 тыс. грн), а оттуда на дизельном поезде в Красный Лиман или Славянск. Логистика отработана, переселенцы ею пользуются.

Некоторые не успели выехать. У меня есть очень хваткая знакомая, держала руку, что называется, на пульсе, ведет бизнес. Звоню ей, она сама с Западной Украины, спрашиваю: "Ты как?" А она: "Что я? Дома нет. Разбомбили. Мы в подвале". В общем, сидит, плачет, хотя она – тертый калач, в таких вопросах точно опытнее меня, но даже она растерялась.

Воздушной тревоги не слышно. Думаю, поскольку здесь так часто долбят, никакого смысла в оповещении нет. Работают Грады, Ураганы, работает ствольная артиллерия, ты слышишь по звуку, что, откуда и куда летит.

С продовольствием беда. Чуть раньше магазины продавали все, что было на складах. Доставки нет, разве что хлеб подвозят. Иногда открыты лавочные магазины, допродают, что осталось. Из дюжины аптек в районе, как правило, открыта всего одна или две аптеки, но купить там мало что можно. В Лисичанске и Северодонецке ситуация с этим немного лучше. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, ТРК "Донбасс" в своем Телеграм-канале постоянно сообщают, где что работает, что можно купить, где раздают гуманитарку.

Нашим военным особо не до разговоров с гражданскими. Местные воспринимают их по-разному. Сторонников "ЛНР"достаточно. С нами в подвал спускался один, все время ручки потирал, говорил, мол, ничего, скоро все будет спокойно, когда придет "ЛНР". Думаю, если раньше таких придурков среди местных было где-то 2/3, то сейчас около половины. Но их действительно много, даже среди знакомых. Мы к одной такой пошли по воду, у нее она еще была, начали с ней разговаривать. А она вдруг выдает, что Рубежное и Лисичанск обстреливают ЗСУ! Я ее матом обложил, чтобы заткнулась.

Мэр Рубежного исчез, его не могут найти.

Еще пример. Когда я выезжал, то умудрился вызвать такси. Мой сын этому очень удивлялся: в Лисичанске – такси?! В Рубежном последние дни этой "роскоши" днем с огнем не сыщешь. Я вышел на улицу, мимо меня проехала машина службы чрезвычайных ситуаций, из которой через громкоговоритель сообщили, что в 10 часов утра в таком-то месте будет эвакуация. В общем, мне пришлось съездить в центр, убедиться, что очереди там сумасшедшие. И ехать обратно, в своей район. Поймал частника, еду, а он говорит: "Держат нас за идиотов, ясно же, что по городам стреляют ЗСУ". Такой вот сторонник "русского мира". Сказал также, что некоторые его знакомые отправили своих детей не в Украину, а в Старобельск, который к тому времени уже заняли элэнэровцы, мол, там уже не стреляют, там спокойно, город уже "освободили".

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Власти в Рубежном как таковой нет. Мэр города, сепаратюга Сергей Иванович Хортив, пропал, ему звонят, но он на звонки не отвечает. Никто не знает, где он. Его сын участвовал в местных событиях 2014 года, потом якобы выехал в Ростовскую область, но почему Сергея Ивановича не взяли за жабры, я не знаю. 24 февраля, когда началась война, его нигде не было, потом дня через три в Youtube выложили заседание исполкома. Там какие-то текущие вопросы решались. А после этого заседания он исчез. Остальные члены исполкома тоже растворились. В городе из представителей власти работает, пожалуй, только Елена Ничупиенко, начальник Службы по делам детей. Она сперва отправляла в эвакуацию детей, а потом всех остальных. Вот ее работа видна, а остальных – нет. Водители, которые возили всех из начальников местной власти, сидят в гараже, обсуждают, что все это кодло смоталось.

[ + – ] Рубежное после обстрелов [ + – ] Рубежное после обстрелов [ + – ] Рубежное после обстрелов [ + – ] Рубежное после обстрелов

В Лисичанске глава администрации есть, каждый день записывает ролики, объясняет, что к чему, где какую помощь получить, продукты и так далее.

Такие, как я, верят в нашу победу. Остальные, которые за "русский мир", твердят, что жизнь у них налаживается. Но я уверен, что ВСУ дадут им под жопу. Вопрос лишь в том, когда это случится.