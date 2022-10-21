Перестарався: пропагандист випадково підтвердив, що ЗСУ б'ють по військових цілях у Росії (фото)

Метою публікації було показати, як страждають мирні жителі Росії від українських обстрілів, проте на фото видно, що окупанти розставляють військову техніку поряд із цивільними об'єктами.

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Російський воєнкор Олександр Коц опублікував кілька фотографій із Бєлгородської області, які за задумом автора мали ілюструвати жахливі наслідки обстрілів ЗСУ. Тим часом завдяки цим фото стало зрозуміло, що українці полюють за військовою технікою, яку окупанти ставлять поряд з цивільними об'єктами.

Український журналіст Юрій Бутусов назвав публікацію "приголомшливим сеансом самовикриття російського пропагандиста".

"За випадковим недоглядом Коц вставив одне фото, де чітко видно, куди саме б'ють ЗСУ в Бєлгородській області, — зазначив Бутусов. — Виявляється, десь недалеко від дитячого садка знаходиться ціла група російської згорілої бойової техніки. Бронеавтомобіль "Тигр", танк з відірваної вибухом баштою, БТР, МТЛБ".

Журналіст констатував, що так російський пропагандист підтвердив, що ціллю української армії є суто військові об'єкти, які становлять загрозу для України та використовуються для обстрілів та агресії.

Репортажі Олександра Коца не вперше грають на руку українським військовим. Аналітики групи CIT повідомляли про знищення міномета "Тюльпан", який на відео зняв пропагандист.

Днями стало відомо, що прокуратура РФ зацікавилася публікаціями Ігоря Гіркіна та відомих військових блогерів, зокрема WarGonzo та "Рыбаря". Їх можуть звинуватити у дискредитації російської армії та поширенні фейків. Силовикам не сподобалася критика на адресу російського командування, яке припустилося багато помилок на фронті.