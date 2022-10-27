Прошу вжити заходів: мешканці Бєлгорода вимагають відсунути лінію фронту від російського кордону

Петиція з вимогою окупувати українську територію, щоб відсунути артилерію ЗСУ, знайшла широку підтримку серед росіян: під нею поставили тисячі підписів.

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Мешканка Бєлгорода Елліна Браташ розмістила в інтернеті петицію, вимагаючи відсунути лінію фронту від кордонів Бєлгородської області.

"Я мешканець Бєлгородської області, м. Бєлгорода, спостерігаючи за агресивними обстрілами прикордонних сіл Бєлгородської області, м. Шебекіно, м. Бєлгорода, спостерігаю за масовими руйнуваннями не тільки військової, а й цивільної інфраструктури. Прошу вжити заходів і відсунути війська противника від нашого кордону", — написала вона.

Незважаючи на безграмотний текст, з якого неможливо навіть зрозуміти, кому адресовано звернення, петицію за кілька днів підписали понад 26 тис. осіб.

[ + – ] Петицію менш як за тиждень підписали 26 тис. осіб

Зазначимо, що від Харкова до кордону з Росією — приблизно 40 км, відповідно автор петиції домагається захоплення російською армією цього міста і ще значної частини української території, щоб артилерія не добивала до Бєлгородської області.

Як повідомлялося, влада Бєлгородської області постійно заявляє про те, що цілями обстрілів ЗСУ стають будинки мирних жителів та інші цивільні об'єкти. Тим часом, 21 жовтня російський пропагандист Олександр Коц випадково підтвердив, що ЗСУ б'ють по військових цілях. Коц хотів продемонструвати, як страждають жителі російського регіону. Однак на одному з опублікованих ним знімків видно, що військову техніку російська армія розставляє поряд із житловими будинками, наражаючи тим самим на небезпеку місцевих жителів.

Нагадаємо, у Бєлгородській області почали споруджувати захисні укріплення, які відомі як "зуби дракона". Вони призначені для стримування танкових атак.

Раніше повідомлялося, що ПВК "Вагнера" формує "ополчення" та готується до "оборони" Бєлгородщини.