Мобилизация, заморозка фронта и артиллерийские дуэли. Как изменится характер войны в холода

Россия пытается зафиксировать линию фронта, чтобы зимой накапливать резервы. Чем ответит Украина? Фокус поговорил с экспертами, чтобы узнать, ждет ли нас заморозка на фронте, усиленная мобилизация, и как могут происходить боевые действия в условиях холодов.

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Российской армии будет гораздо труднее воевать зимой, чем Вооруженным силам Украины. Об этом на днях сказал бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. Он уверен: украинская армия продолжит контрнаступление и будет давить на оккупантов, но темп замедлится.

"Генштаб Украины продолжит давить на российские войска и не даст им возможности встать на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно", – уверен генерал Ходжес.

Российские солдаты, по его мнению, не готовы морально и не обучены. А в условиях холодной погоды им на фронте будет сложнее.

"У украинского войска свой народ за спиной, – говорит Ходжес. – А россияне, особенно новоприбывшие, недостаточно оснащенные, неготовые и необученные, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии".

Артиллерийский пинг-понг. Холода артиллерии не помеха

С наступлением холодов характер войны может измениться. Об этом говорят как иностранные так и украинские эксперты.

Во-первых, необходимы дополнительные средства для обогрева в блиндажах.

Во-вторых, дожди и бездорожье, а после снег и мороз могут усложнить перемещения техники, логистику и снизить боевую активность.

"Из опыта прошлых лет мы знаем, что зимой происходят статические боевые действия. И это связано, в первую очередь, с тем, что полевые дороги размываются, – говорит Фокусу военный эксперт Михаил Жирохов. – Современная зима уже не та, что раньше, когда морозы доходили до минус 30, сейчас на смену им приходит мокрый снег и дождь. А Донбасс, как и Херсонщина, где сейчас идут основные боевые действия, – это степь, найти там лесополосу очень сложно. Поэтому и мы, и россияне будем вынуждены окапываться возле населенных пунктов. Наступательные действия будут сведены к минимуму, мы увидим артиллерийский пинг-понг. К сожалению, результативный".

И поэтому особый вопрос – качество артиллерии и подготовки артиллеристов.

Некоторые эксперты, ссылаясь на последние поставки международных партнеров, смело говорят о большом количестве западной артиллерии и осторожно — о некотором превосходстве.

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Жирохов же отмечает: в состав очередного пакета американской военной помощи вошли не артиллерийские пушки и пусковые установки, а боекомплект – снарядов для 155-мм артиллерии и РСЗО HIMARS: "Это означает, что те пушки, которые были поставлены ранее, работают. Сейчас в публичном поле мы видим, что вернулись из Литвы после ремонта немецкие самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000". То есть они отработали свой срок службы – 50 тысяч снарядов на ствол, и нуждались в ремонте".

К тому же, как говорит эксперт, украинская армия несет малые потери артиллерии. Об этом можно судить по "отчетам" россиян – они очень быстро выкладывают фото и видео с потерями в Интернет. Среди них есть гаубицы М 777, но нет ни одного HIMARS или САУ "Краб", что означает: украинские артиллеристы действуют достаточно эффективно и в контрбатарейной борьбе – если не полностью выигрывают, то не уступают россиянам.

Что касается иранских дронов, о которых в своем интервью также вспоминал генерал Бен Ходжес, их эффективность зимой может снизиться. Дело в том, что они разрабатывались для плюсовых температур, не известно, как они себя поведут во время морозов, насколько их детали защищены, будет ли замерзать топливо. Возможно, увеличится количество падений.

Зимняя война. Есть ли угроза заморозки фронта

Тем временем российские военные хотят перезимовать в Украине: стараются зафиксировать условную демаркационную линию в зоне боевых действий, укрепится на позициях (копают окопы и траншеи, ставят противотанковые бетонные укрепления), проводят мобилизацию (по некоторым оценкам в планах мобилизовать от одного до полутора миллионов человек), восстанавливают запасы техники.

"Как минимум на севере Луганщины они формируют так называемую "линию Путина" до границы с РФ (речь идет о том, что на западной границе оккупированной Луганской области, военные РФ строят оборонительную линию, – ред). Они роют рвы, окопы и устанавливают ряды противотанковых столбов. Работает инженерная техника. Россияне хотят закрепиться, чтобы удерживать Сватово и приграничную территорию под своим контролем", – продолжает Жирохов.

Что касается Херсонщины, то информации мало, но эксперты говорят, россияне и там тоже уменьшили линию фронта, пытаются закрепиться в районе Чернобаевки, фактически пригородах Херсона. А чтобы легче было провести линию фронта, отселяют гражданское население.

"Возле Херсона РФ пытается не только увеличивать количество военных за счет мобилизованных, но и качество обороны – капитально окапываются, чтобы, например, десять людей могли держать большую линию фронта. Кроме того, в отличие от Донецкой и Луганской областей, высокоурбанизированных территорий, Херсонская область – это открытая территория с несколькими посадками и несколькими селами над дорогой. Если на Донбассе россияне откатываются без проблем к другим населенным пунктам, то на Херсонщине так не будет – там каждый населенный пункт будет важен, и за каждый будут идти бои – будут держаться и наши, и враги", – поясняет аналитик.

Будет ли усиленная мобилизация?

Не только Россия накапливает резервы, но и Украина. С первого дня полномасштабного вторжения в Украине проходит общая мобилизация. С 24 февраля ее продлевали четыре раза. Последний раз 12 августа на 90 дней. В следующий раз законопроект о продлении военного положения и мобилизации президент должен будет внести в парламент до 20 ноября.

Сейчас мобилизация продолжается. Она нужна для укомплектования Вооруженных сил Украины, а также для ротации тех, кто уже давно служит на фронте.

Советник главы Офиса президента Адрия Ермака Алексей Арестович говорит, что если Россия мобилизует миллион человек и хотя бы половину отправит в Украину, то будет необходимо усилить мобилизацию.

[ + – ] Военный эксперт: "Важно знать, что в Украине мобилизованных не бросают сразу на фронт" Фото: Getty Images

"Важно знать, что в Украине мобилизованных не бросают сразу на фронт. А некоторые и вообще туда не попадают, а остаются в северных областях, ведь сохраняется вероятность нападения с территории Беларуси. Акцент смещается на подготовку по западным стандартам – наши проходят обучение в Германии, Литве, Польше, Великобритании, Испании. Сейчас есть необходимость в кадрах, которые близки к технике и офицерском составе, даже без опыта службы в армии", – поясняет эксперт.

Удары по энергосистеме: будет ли свет зимой

Еще один важный вопрос: как повлияет на фронт, то что Россия бьет по объектам украинской энергетики.

Нюанс в том, что сейчас в Украине нет больших работающих оборонных предприятий – у нас не выпускает военную технику, боеприпасы, все приходит от партнеров, поэтому останавливаться из-за нехватки электроэнергии нечему.

Что касается фронта, то это не первая зима для украинской армии, механизмы уже отработаны – с 2014 года россияне обрывают линии электропередач. Поэтому и организована система автономного питания, используются генераторы. Зимой 2022-2023 года фронту будет необходимо больше дизеля и других автономных источников питания. При этом обстрелы могут повлиять на тыловые объекты, например, госпитали. Но и там, как говорят в правительстве, уже подготовились.

[ + – ] Украинский танк в Бахмуте. Сегодня Бахмут и окрестности – один из самых сложных участков фронта, говорит военный эксперт Фото: Getty Images

Не только Херсон. География войны

Правда, говоря о холодной зиме, не надо забывать о горячих событиях в Херсонской области. Россияне подозрительно громко и с разных сторон говорят о том, что Херсон они могут потерять. Если вспомнить лето-2022, то украинская сторона также намекала на активизацию боевых действий на юге, но пошла в наступление в Харьковской области. Что мешает России сейчас действовать так же: вроде бы готовиться к боям за Херсон, а на самом деле совершить атаку в районе Бахмута или на границе Харьковской области. Но это будет понятно уже скоро, а сегодня Бахмут и окрестности – и так один из самых сложных участков фронта.

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Таким образом, в ближайшие недели можно ожидать условной консервации линии фронта и накапливания сил к весне.

"В частности, россияне будут перебрасывать силы и в Беларусь. За зиму они поднимут со складов танки, оружие и, возможно, найдут "аргументы" для Лукашенко вступить в войну", – говорит Жирохов.

Сейчас, по его мнению, задача минимум для РФ – все-таки удержать Херсон, чтобы оставить плацдарм для дальнейшего наступления: когда российские мобилизованные будут подготовлены, тогда они смогут реализовывать свои операции на юге. Но первые попытки предпримут только весной, иначе потери будут огромными.

При этом руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что Украине не выгодно, чтобы боевые действия останавливались или окончательно перешли в позиционную войну. Поэтому ВСУ будут, с учетом ситуации, в том числе погодных условий, действовать на фронте, каждый месяц, а то и неделю корректируя позиции. А это означает, что украинская армия сможет развить свой успех.

Что может кардинально изменить ситуацию, так это переговоры на международном уровне или же действия России (например, реальная угроза применения тактического ядерного оружия), на которые Запад будет вынужден реагировать.

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